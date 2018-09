A török barátok Prügyön

Májusban már írtunk arról, hogy a Budapesti Török Kulturális Intézet és a Török Tudományos Akadémia támogatásával a Kamion­nyi Matematika elnevezésű nemzetközi program Prügyre, a Móricz Zsigmond Általános Iskola udvarára látogatott, ahol több mint 30 matematikai és logikai feladattal várták a diákokat és pedagógusokat egyaránt. Akkor Yakub Gül, a Török Kulturális Központ igazgatója elmondta, azért utaztak Prügyre, hogy az ottani diákokkal is kicsit jobban megszerettessék a matematika tudományát.

Visszatértek

A Török Kulturális Központ igazgatóját annyira megérintette a prügyi találkozás, hogy utána sem vesztette el a kapcsolatot az iskola vezetésével.

– Akármerre jártunk és bárkivel találkoztunk, mindig megemlítettük Prügyöt – mondta Yakub Gül a napokban Prügyön, amikor egy furgon­nyi ajándékkal tértek vissza a Szerencs melletti településre. – Nem mentek ki a fejemből az itteni gyerekek és a pedagógusok. Magam is tanár vagyok, és nagyon megérintett, ahogy az itteni pedagógusok bánnak a gyerekekkel. Prügyön nagyon sok a hátrányos helyzetű gyerek, akiknek a tanáraik igyekeznek minden segítséget megadni. Ezért úgy döntöttem, én is megpróbálok egy kicsit ehhez hozzájárulni a magam eszközeivel. Éppen ezért adománygyűjtést szerveztünk és ennek eredményeként rengeteg ruhát, játékot kaptunk, amelyeket most átadtunk a prügyi iskolásoknak. Jóleső érzés volt látni a gyerekek szemében az örömöt, és biztos vagyok abban, bármerre vet a sorsom, a prügyieket mindig a szívemben hordom majd. Meggyőződésem az is, nem ez volt az utolsó találkozásunk.

Török Johanna, az intézet budapesti kulturális koordinátora nyújtotta át az adományokat Yakub Güllel együtt Tiszlavicz Csabának, a prügyi iskola igazgatójának.

Hálásak

– Nagyon hálásak vagyunk minden segítségért, amit kapunk – mondta Tiszlavicz Csaba. – De ennél is fontosabb, hogy igaz barátokra tettünk szert Yakub Gül és Török Johanna személyében. A mi diákjaink sem felejtették el a májusi látogatást, azóta is gyakran emlegetik új barátainkat. A nyári szünet alatt halványulhatott volna az emlék, de az iskolába visszatérve naponta emlegették azt a májusi találkozást, és ezt a mostani alkalmat is nagyon várták már a gyerekeink velünk együtt.

