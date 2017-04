A törköly lett Csát pálinkája

Mezőcsát komoly hagyományokkal rendelkezik a borkészítés terén. Míg a középkorban csupán 27 hold szőlőt műveltek, egy 1851-es adat szerint már 697 szőlőterület volt a településen, de még ma is jelentős a szőlőtermelés a városban. Mindezt Siposné Horváth Anita polgármester mondta el lapunknak a szombaton megrendezett XXIII. Mezőcsáti Bor- és V. Pálinkaversenyen.

Két évtizede

– A rendezvényt Kiss László egykori művelődési ház igazgató indította el több mint két évtizeddel ezelőtt – folytatta a polgármester. Idézett is az egykori ötletgazdától, aki azt mondta: „Tudjuk, nem vagyunk Tokaj-Hegyalja, sem Eger és környéke, de az a célunk, minél nemesebb szőlőfajták telepítésére kerüljön sor, a bortermelők egymást jobban megismerjék”.

– A célok azóta sem változtak – hangsúlyozta Siposné Horváth Anita –, de a bor mellett öt évvel ezelőtt már pálinkákat is nevezhetnek a versenyre.

Hagyomány

A szombati eseményen 18 bor és 33 pálinka mérettette meg magát. Nem csak mezőcsáti gazdák nevezhettek, az egész térség termelőit várták, de még Kisvárdáról is érkezett versenyző. A hagyományos borok és pálinkák mellett igazi különlegességeket is kóstolhatott a közönség: bodza és egyéb bogyós gyümölcsökből készült párlatokat. Mezőcsát pálinkáját is megválasztották, a megtisztelő címet Kántor János 2016-os törkölypálinkája nyerte.

– Az unión belül sokan irigylik a magyarokat, hogy gyümölcsből olyan finom italokat tudnak készíteni, mint a bor és a pálinka – ezt már Tállai András parlamenti államtitkár mondta a megnyitón. Kihangsúlyozva, hogy a kormány lehetővé tette az otthoni pálinkafőzést is, tudva, hogy ennek hazánkban milyen hagyományai vannak. A mezőcsáti versenyen nem csak az italokat kóstolhatták a vendégek, de ínycsiklandó ételek is kerültek az asztalra. Egri húsleves, sertéspörkölt volt a menü, ami mellé jól csúszott a bor és a pálinka. A jó hangulatról pedig egész nap a Számadó zenekar gondoskodott.

Eredmények

Az év pálinkája: Kántor László 2016-os évjáratú törkölypálinkája. Pálinka nagy aranyérmes: Harcsa Imre Milán, 2016-os évjáratú Jonatánalma-pálinkája, Gyarmati Tamás 2015-ös évjáratú Vilmoskörte-pálinkája, Simon Gábor 1977-es évjáratú kisüsti szilva – vénszőlő-pálinkája.

Nagy aranyérmes: Id. Dánfi Dániel 2016-os évjáratú félszáraz rozé bora.

Mezőcsát kézműves bora 2017 címet elnyerte: Bordás Sándor 2016-os száraz cserszegi fűszeres bora.

Turizmus: borra is építve

Az elmúlt időszakban számos fejlesztés történt a mezőcsáti Kardos dűlőben. Megalakult a Kardos Dűlő Egyesület is, amelynek elnöke Gál Erika, aki kiválóan fogja össze a borosgazdák munkáját, a terület fejlesztéseit – tudtuk meg Siposné Horváth Anitától. Hangsúlyozta, a város célja, hogy turistacsalogató borkultúra alakuljon ki Mezőcsáton. „Tervünk, akik a mezőcsáti strandra eljönnek, azoknak a kulturális, gasztronómiai programokon túl a helyi bor- és pálinkakultúrát is bemutathassuk”.

