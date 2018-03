A tokaji szőlőknek ez a hideg még nem árthat

Télen az éjszakai nagy fagyok és a nappali mínuszok még segítenek is a gazdáknak, hiszen a tartós hideg jelentősen megritkítja a szőlő talajban áttelelő kártevőit. A nagy hideg a növénynek sem árt, hiszen ilyenkor mély-nyugalmi állapotban van, nincs nedvkeringés a vesszőkben. A tavasz beköszöntével azonban a szőlő is készenléti állapotba helyezkedik, felkészül a rügyfakadásra. Ilyenkor akár tragédia is lehet a tartós fagy, hiszen a meginduló nedvkeringés miatt elfagyhatnak a rügyek, a vesszők, veszélybe sodorva a várható termést.

Most, hogy néhány napra visszatért a tél, megkérdeztük a szakembereket, mekkora fagykárra lehet számítani Tokaj-Hegyalján. A válasz megnyugtató volt, ugyanis a megkérdezettek véleménye szerint ez a hideg alig árthat komolyabban a szőlőnek.

„Akár jó termés is várható az idén”

Néhány hete megkérdeztük Prácser Miklóst, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnökét, hogy haladnak a munkák a tokaj-hegyaljai szőlőkben. Akkor Prácser Miklós elmondta, a növény már felkészül a tavasz beköszöntére, a rügyfakadásra. Ebben az állapotban a növény már érzékeny a nagyobb fagyokra, ami nagy kárt is okozhat az ültetvényeken. A fagyok pedig március közepén visszatértek a hegyaljai borvidékre is.

– A nagyobb fagyok szerencsére a napokban elkerültek minket – mondja Prácser Miklós. – Attól nem tartunk, hogy ez a mostani pár nap hideg komolyabb rügykárt okozna. Még nincs olyan állapotban a szőlő, hogy ezek a mínuszok komolyan megártsanak a növénynek. Idén már végeztek a borvidéken rügyvizsgálatot, fagykárral sehol nem találkoztak. Annyi kárt mégis tesz ilyenkor az időjárás, hogy a gazdák nem tudják jelenleg azokat a munkákat elvégezni, amit ilyenkor a szőlőkben már meg kellett volna csinálni.

„Simán kibírja”

– Mindig a hideg idő elmúltával nézzük meg, hogy a tél milyen fagykárokat okozott a szőlőkben – mondja dr. Molnár Péter, a Patrícius borház birtokigazgatója. – Mínusz 5-6 fokokat mértek hajnalonként, ezt a szőlő ilyenkor simán kibírja. Kisebb fagykárok persze keletkezhetnek, de generikusan nagy problémát ez nem jelent a borvidéken. A jól ápolt ültetvényeken idén is jó termésre lehet számítani a tavaly képződött apró fürtök alapján. Tavaly ebben az időszakban a mostaninál komolyabb fagykárok voltak, kellett is kicsit aggódni a termés miatt. Ha ez a mostani hideg egy hónap múlva jönne, amikor már megtörténik a rügyfakadás, akkor kellene igazán aggódnunk. A mezőgazdaságban nagy merészség előre jósolni, de az eddigiek alapján akár jó termés is várható idén Tokaj-Hegyalján.

Sövény vagy szőlő

– Ez az időjárás ugyan senkinek nem hiányzott így március második felében, de egyáltalán nem okoz még nagy gondot – mondja a vámosújfalui borász, Varga István. – A tartós, extrém hideg okozhatna most is komoly károkat, de nagyon változó hajnalonként a hőmérséklet, mínusz 2 és 6 fok között, de ennyit még ki kellene bírnia a szőlőnek még akkor is, ha a mély-nyugalmi állapot már véget ért és akár meg is indulhatott a vesszőkben a nedvkeringés. Az biztos, ha lett volna egy tartós, nagy tél, akkor a vegetációja is nagyobb lett volna a növénynek. Egy hete azonban még plusz 16 fok volt, a virágok nyílni kezdtek, most meg ideiglenesen visszajöttek a mínuszok. Még rügyfakadás előtt vagyunk, ha okoz is kárt a hideg, csak részleges fagyásokra számítok. Majd rügyfakadás után fog kiderülni, hogy idén a szőlőimben sövényt nevelek, vagy szőlőt termesztek.

ÉM-BG

