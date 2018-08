A tokaji folyóknál is „résen vannak” a vízirendőrök

A rakamazi oldalon üzemel strand a Tisza-partján, ám sok tokaji a Bodrogban mártózik meg rendszeresen. A tilosban fürdőző társaságok zokon veszik, ha megzavarják őket a vízirendőrök.

– Nem értem, miért zaklatnak minket, baj mindenhol érheti az embert és különben is, az menjen a folyóba, aki tud úszni – magyarázza egy középkorú férfi, aki nem jár a hivatalos strandra, mert azt túl iszaposnak találja és egyébként is a Tiszától szebb, nyugodtabb és biztonságosabb víznek tartja a Bodrogot.

– Ne készítsen felvételeket, nem kell hogy felfigyeljenek ránk! – teszi hozzá egy nő, aki szerint olyan strandot kellene kialakítani, mint amilyet Bécsben látott.

– Néhány euróért használhatják ott a vendégek a tiszta, rendezett Duna-parti létesítményt. Itt meg bujkálunk, mert rendőrök vadásznak ránk. De nem csak minket zargatnak, a turistákat is, akik nem ihatnak egy pohár sört sem, ha hajóra szállnak, mert a rendőrök folyamatosan szondáztatnak ezen a szakaszon.

Megelőzni a tragédiát

– Nem az a célunk, hogy bírságoljunk, hanem hogy megelőzzük a tragédiákat, számtalan oka lehet, ha egy partszakaszon tilos fürdeni. A hajókikötők és a kompok közelében nem ajánlatos lubickolni. Ezeknek még a kétszáz méteres vonzás­körzetében is veszélyes a vízben tartózkodni, a folyó sodrása is számít, illetve az örvények még a jó úszókra nézve is veszélyt jelentenek. Ha valaki tilosban úszik, számíthat rá, hogy a vízirendőr fel fog lépni ez ellen. A folyókon szolgálatot teljesítők mérlegelhetnek, hogy figyelmeztetéssel vagy bírsággal szankcionálják az ilyen tetteket. Feltehetően azt sújtják pénzbüntetéssel, akivel nem először találkoznak a tilosban – érvelt ­Janasóczki Attila, a megyei rendőr-fő­kapitányság szóvivője.

A gépi meghajtású vízi járművek esetében olyan szigorú szabályok érvényesülnek, mint a közúti közlekedésnél. Aki motorcsónakot irányít, az ugyanúgy nem fogyaszthat alkoholt, mint a személy­autók sofőrje.

– Vezetni csak tiszta fejjel lehet, tilos alkoholos állapotban veszélyeztetni mások életét. Gondoljunk csak bele, mi lenne, ha részeg hajósok randalíroznának a tilosban fürdőzők között. Valóban szondáztatunk a Bodrogon is és még számos szabad vízen megye­szerte. Aki mámoros állapotban próbál meg kajakozni, az szabálysértést követ el, míg a gépi meghajtású járművek ittas vezetői – attól függően, mennyi alkoholt fogyasztanak – szabálysértést vagy bűncselekményt követnek el – magyarázta a szóvivő.

ÉM-JA

VISSZA A KEZDŐOLDALRA