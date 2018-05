A tokaji borvidék egyik legszebb gyöngyszeme Abaújszántó

Minden év májusban Ivó napot rendeznek Abaújszántón immár 17. esztendeje. A régi hagyományokhoz méltó találkozót tartottak múlt szombaton a borvidéki településen, ahová idén is rengeteg érdeklődő érkezett. A kisváros önkormányzata által szervezet eseményre borkóstolással, gasztronómiai ínyencségekkel, könnyűzenei koncertekkel, kézműves, kulturális és szórakoztató programok sorával várták a vendégeket. A családokra is gondoltak a szervezők, az apróságok figyelmét bábszínházi előadással kötötték le és játszóházban, ugrálóvárban szakmai felügyelet mellett is elüthették a kicsik azt az időt, amelyet szüleik borkóstolással töltöttek. A honvédség is kitelepült az Ivónapra, ahol toborzást tartottak és haditechnikai bemutatóval próbálták közelebb hozni a katonaságot a civil sokasághoz.

Három színpadon különböző stílusú és korosztályú vendégeket megszólító zenés produkciókkal szórakoztatták azokat, akik a hosszú hétvégén Abaújszántót választották, a nyitott pincék napján sokan lazítottak és szórakoztak a hegyaljai városban. A fő programok mellett a vendéglátóhelyek és egyes pincék is élőzenei műsorral kedveskedtek a vendégeiknek. Számtalan akusztikus formáció játszott kellemes lágy dallamokat, de tüzesebb, latinos ritmusok és dzsessz-számok is felcsendültek az Ivónapon, ahol száraz és édes helyi fehérborokat kortyoltak a résztvevők. A dísztéri események zárásaként, pedig a Hooligans zenekar adott koncertet.

Saját borozó

A fesztivál legújabb helyszínét, az önkormányzat által alapított és működtetett borozót is birtokba vette a nagyközönség, itt még este tíz órakor is élő koncert volt. A város tulajdonában lévő szórakozóhely ezentúl a hét minden napján várja a helyieket és az Abaújszántóra érkező turistákat is.

– Ez meghatározó történelmi város, napjainkban pedig a kiemelt turisztikai övezethez is tartozik, hiszen a tokaji borvidék egyik gyöngyszeme a település. A pincesorok, pedig egyedi hangulattal és varázzsal ruházzák fel Abaújszántót – fogalmazott Sáfián Ádám, a kisváros polgármestere.

-JA-

VISSZA A KEZDŐOLDALRA