A tokaji bornak a világ élvonalában a helye

Idén kétnapos volt az erdőbényei Aszúünnep rendezvénysorozata. Pénteken szakmai konferencia, egy különleges, vörösborokkal készült akvarell-kiállítás megnyitója és komolyzenei koncert jelentette a kínálatot. Szombaton a tájház várta a látogatókat kádárbemutatókkal, és a kirakodóvásár mellett megrendezték a református családi napot is.

Megvannak azok a borkategóriák, amelyekkel sikeresek lehetünk.” Goreczky Gergely

Az aszú csodája

– Éveken keresztül Aszúfesztivált rendeztünk, mert van egy Szepsi Laczkó Máténk, akinek a nevéhez fűződik az első aszúbor és annak a termékleírása és aki Erdőbényén élt és alkotott – mondta a pénteki nyitókonferencián Kántor Dezső, Erdőbénye polgármestere a Szepsi Laczkó Máté Emlékházban.

– A bényei Aszúünnep az aszú csodájáról szól – mondta köszöntőjében dr. Hörcsik ­Richárd, a térség országgyűlési képviselője. – Minden tájnak megvan a maga varázsa, Tokaj-hegyaljának az aszú az egyik. Az aszúbor azonban nem csupán arról szól, hogy az itteni mikroklíma teszi lehetővé a világ legkülönlegesebb természetes édes borának az előállítását. Ez ugyanannyira szól a szakértelemről, az odafigyelésről és az odaadásról, amelyet a borász tesz hozzá. Az aszú maga a megtestesült hagyomány, amely a világ élvonalában volt évszázadokkal ezelőtt és most is, bár tagadhatatlan, tarthatnánk ennél előrébb is.

Összefogás kell

– Tény, hogy nehezen tudjuk eladni a borainkat a világpiacon, többek között azért is, mert hiányzik az igazi összefogás Tokaj-Hegyalján ezen a téren – mondta előadásában Goreczky Gergely, az állami tulajdonú Grand Tokaj Zrt. vezérigazgatója. –Nem igazán tudjuk megismertetni a termékeinket a világgal, pedig megvannak itt a borvidéken azok a borkategóriák, amelyekkel igazi sikereket tudnánk elérni. Az is tény, hogy a világban a palackos borokat vásárlók 99 százaléka száraz borokat vásárol, ugyanakkor az édes borokat is nagyon kedvelik a vásárlók. Sokan gondolják úgy, az aszúbor már nincs a világ élvonalában, pedig továbbra is az aszú a vezérbora a borvidéknek, és ennek így is kell maradnia. Ahhoz azonban, hogy még előrébb lépjünk, komoly ­összefogás kell és rengeteg marketing. Ez utóbbit semmiképpen sem tudjuk megkerülni. Azt is el kell fogadni, egy olyan piacon, ahol hatalmas mennyiségű kínálat van, egy borvidéknek legfeljebb 2-3 termékkel lehet megjelenni, többet a fogyasztó nem képes megkülönböztetni és nem is fog. Ha sikeresek akarunk lenni borvidéki szinten, akkor továbbra is a kiemelkedő minőségű aszúborokkal tudunk versenyezni.

ÉM-BG

Amit a szőlőszüretről a legfontosabb tudni Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Az optimális időpontban szüretelt és feldolgozott szőlő adja a legtöbb és a legjobb minőségű mustot. 100 kilogramm egészséges szőlőből, átlagos időjárási viszonyok között 72-75 liter mustot lehet kipréselni. Száraz időben, késői szüretnél, penészes szőlőnél a lény... Tovább a cikkhez

Agrárkamara: már a piacokon a friss hazai csemegeszőlő Budapest - A tartós meleg miatt idén a csemegeszőlő két-három héttel hamarabb érik, a piacokon, üzletekben már nagy mennyiségben megtalálható a hazai áru - derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) körképéből. Az agrárkamara pénteki közleménye szerint jó minőségű termés várható, a megkérdeze... Tovább a cikkhez

Akár egymilliárd szőlővásárlásra Tolcsván Tolcsva - A Grand Tokaj Zrt. már megkezdte a szőlősgazdákkal a szerződéskötéseket, az idén is a minőségen a hangsúly. A tolcsvai székhelyű állami borászat, a Grand Tokaj Zrt. a napokban kezdte meg a szerződéskötéseket azokkal a szőlősgazdákkal, akiktől a szüret idején fel kívánják vásárolni a ter... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA