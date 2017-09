A tízemeletes legszebb erkélye

Kedves levelet kaptunk a napokban egyik hűséges olvasónktól, Alexáné Fehér Ágotától. Azt írta, nemrég olvasta az Északban, hogy Encsen minden évben jutalmazza az önkormányzat a szép virágoskerteket, portákat és erkélyeket, és hogy az abaúji városban sokan szeretik a virágokat.

„Sajnos nekem nincs kertem, mert Miskolcon, társasházban lakom a Jókai lakótelepen, de azért minden évben szeretném egy kicsit szebbé tenni a környezetemet. Ezért az erkélyem és az ablakaim is tele vannak muskátlival. Igaz, most már nyár vége van, de azért még mindig szépek. Ezt onnan tudom, hogy másnak is tetszik. A földszinten lakom, és látom, hogy az emberek megállnak az erkélyem alatt, és dicsérik a növényeimet: „itt minden évben milyen szépek a muskátlik!”

Ágota levelében megjegyezte azt is: jó lenne, ha sokkal többen belátnák, hogy nemcsak a kerttulajdonosoknak lehetnek szép virágaik, hanem a társasházakban élők is szebbé varázsolhatják az erkélyüket és így a környezetüket.

Most is szép

Ellátogattunk hát Ágotához, mert kíváncsiak voltunk a még mindig virágos erkélyére és ablakaira. Szívélyesen fogadott bennünket, és persze mi másról is mesélt volna nekünk először, mint szeretett növényeiről.

– Amikor azt hallom az erkélyem alatt, hogy valaki dicséri a virágaimat, öröm tölt el, és büszkeség. A futómuskátlikat kedvelem, minden évben azt veszek. Sajnos a társasházban nem tudom őket kiteleltetni, de azt mondják, a futót nem is nagyon lehet, úgyhogy minden tavasszal új palántákat vásárolok. De nyáron kellett volna jönniük, akkor sokkal szebb volt – szerénykedik. Erre azonban semmi oka nincs, hiszen rózsaszín és piros muskátlijai még mindig pompásak, semmi kétség, a tízemeletes ház legszebb erkélye Ágotáé.

Elmeséli azt is, hogy a virágok sok gondoskodást igényelnek. Áprilisban vásárolja meg a palántákat Felsőzsolcán, elülteti azokat, és egészen november 1-jéig ontják a virágokat az ablakban és az erkélyen. Azután már nem szépek, hiszen jönnek a fagyok.

– A kedvencem a piros muskátli. Az az érdekes, hogy minden évben pirosat akarok venni, de aztán mindig valahogy más színű is belekeveredik. Most is van közte rózsaszín, de így is nagyon szép. Tavaly pedig piros-fehér-zöld volt az erkélyem. Az első két színt a muskátlik virágai adták, a zöldet pedig a levelei. Sokan azt hitték, direkt úgy terveztem, hogy nemzeti színben virágozzék az erkélyem – meséli lelkesen Ágota.

Látszik, hogy boldogságot okoznak neki a virágai, még az is, ha csak beszélhet róluk. A gondos ápoláshoz hozzátartozik, hogy a nyári melegben reggel és este is meglocsolja a muskátlikat, ilyenkor, ősszel naponta már csak egyszer. Az elszáradt virágokat és leveleket gondosan leszedegeti, mert mint mondja, akkor hamarabb hozza az újat.

Néhány szobanövénye is van, de a cikász pálma például az erkélyen töltötte a nyarat. Jót tett neki a szabad levegő és persze a dohányleves lemosás, mert eltűntek róla a korábban jelentkező fehér foltok.

Örömöt adnak

– Nekem a virágok adnak örömöt. Más a kiskertjében tud gyönyörködni, én pedig az erkélyem virágaiban – teszi hozzá.

Ágotáról megtudjuk azt is, hogy már nyugdíjas, 46 évig dolgozott a Miskolci Egyetem rektori hivatalában. Mint mondja, ez volt az első és egyetlen munkahelye, ez alatt az idő alatt 7 rektora volt az intézménynek. Most a virágok gondozása mellett sokat olvas, tévézni is szokott, és ha kell, elmegy a 8 éves kisunokájáért az iskolába. A nagyra is nagyon büszke, aki már egyetemista és pszichológiát tanul.

