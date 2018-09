A tiszakeszi csatár nem számított a gólszüretre

A Tiszakeszi – Tiszabábolna összecsapást a hazaiak nyerték 9–1-re, a meccsen a pályaválasztó futballistája, Szakál Zsolt 5 találatot jegyzett, valamennyit a második félidőben, 40 perc alatt – ugyanis a szünetben érkezett a pályára csereként. A 21 esztendős futballista 2015 nyara óta van Tiszkesziben, egyébként Szakáldon lakik. A pályafutását Tiszaújvárosban kezdte, a nevelőedzője Czerva Zoltán volt.

Még az elsőben

– A felállás többnyire az nálunk, hogy Egyed Attila az egyedüli támadó, én pedig a második félidőben szoktam beállni, mint most is, így aztán akkor már ketten vagyunk elől – nyilatkozta lapunknak Szakál Zsolt. – A bajnokságban eddig egy találatom volt, még az első fordulóban szereztem Mezőcsát ellen, ezért aztán kicsit már ki voltam éhezve a gólra. Azt nyilván nem terveztem, nem is reméltem, hogy ilyen félidőm lesz, nem sejtettem, hogy ötször tudok eredményes lenni, bár az ellenfél egy idő után már elfáradt, feladta a mérkőzést. A rekordom egy meccsen 7 találat, ezt még a sajószögedi utánpótláscsapat tagjaként értem el, amikor 2015 áprilisában 17–0-ra vertük Bükkzsércet. Egyébként nemrég, 2017 februárjában egy edzőmérkőzésen megsérültem, keresztszalag-szakadást szenvedtem, emiatt 8 hónapot ki kellett hagynom. Kesziben másfél éve vagyok a felnőtt csapat tagja, a cél nyilván az, hogy minél több címet gyűjtsünk, gyűjtsek. Persze, szívesen kipróbálnám magam a megyei I-ben is, de úgy érzem, hogy nem tartozom az igazán tehetséges futballisták közé. Van civil munkám, egy miskolci cégnél vagyok esztergályos, ahol reggel 6-tól délután 2-ig tart a munkaidőm.

Generációváltás zajlik

Molnár Jánost, a tisza­ke­szi­ek edzőjét a ki­vá­ló rajtról (6 ­össze­csa­páson 5 győze­lem, 1 döntetlen, 16 pont­tal első hely), és ezzel együtt az el­kép­ze­lé­sek­ről kér­dez­tük.

– A minimális elvárás az, hogy szerezzük meg az 1-6. hely valamelyikét – mondta a szakember. – Ebben bármi benne van, annak örülni fogunk, ha valami szép eredmény sikerül a végén. Egyelőre csalóka a kép, hiszen játszottunk öt olyan ellenféllel, amely a táblázat utolsó öt helyén áll, szóval azért kell még pár mérkőzés, hogy az erőviszonyok kikristályosodjanak. Nálunk az is terv, hogy 5 év alatt vigyünk végbe egy generációváltást, hiszen egy korosabb csapat vagyunk. Most ezen az úton a második évnél tartunk, min­den szezonban szeretnénk beépíteni egy-két fiatalt.

ÉM-MI

Tiszakeszi eddigi eredményei

1. forduló: Tiszakeszi – Mezőcsát 4-0

2. forduló: Kisgyőr – Tiszakeszi 2-2

3. forduló: Tiszakeszi – Cserépfalu 6-1

4. forduló: Nyékládháza – Tiszakeszi 0-3

5. forduló: Hernádnémeti – Tiszakeszi 0-2

6. forduló: Tiszakeszi – Tiszabábolna 9-1

A tiszakeszi csatár nem számított a gólszüretre Tiszakeszi - A 6. forduló mérkőzéseit rendezték meg a hétvégén a megyei II. osztály Közép csoportjában. A Tiszakeszi – Tiszabábolna összecsapást a hazaiak nyerték 9–1-re, a meccsen a pályaválasztó futballistája, Szakál Zsolt 5 találatot jegyzett, valamennyit a második félidőben, 40 perc alatt – u... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA