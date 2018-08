A tiszakarádi üzem maga a sikertörténet

Tiszakarád - 50 új munkahelyet adtak át a bodrogközi településen. Korábban magánbeszélgetésben már említette Karászi Zoltán, Tiszakarád polgármestere, hogy megjelenik majd a versenyszféra is Tiszakarádon. Ez most már hivatalossá is vált, hiszen pénteken délelőtt átadták a volt varroda épületében ...

Tovább a cikkhez