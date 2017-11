A The New York Times felfüggesztette megbízatásából fehér házi tudósítóját szexuális zaklatás vádja miatt

A lap vezetősége Glenn Thrush tudósítót azonnal hatállyal felmentette a munkavégzés alól, és megindította a vizsgálatot ellene. A Vox című hírportál ugyanis hétfőn azt jelentette: négy nő azzal vádolta meg a tudósítót, hogy szexuálisan zaklatta őket, amikor még pályakezdő újságírók voltak.

Thrush beismerően nyilatkozott, de hangsúlyozta: valamennyi esetben közös megegyezésről volt szó, azaz a nők beleegyezésével történt minden.

A Vox cikkét jegyző Laura McGann, a vádlók egyike leírta, hogy egy washingtoni kávézóban beszélgetett az újságíróval, amikor az megfogta a csípőjét és csókolgatni kezdte, mire ő elhagyta a kávézót. Ez a 2000-es évek elején történt, amikor mindketten a Politico című lapnál dolgoztak.

A három másik vádló szintén a Politico újságírója volt. Egyikük, akit a cikk nem nevez meg, arról beszélt, hogy alaposan kapatos állapotban a lakására hívta fel a férfit, de már csak arra emlékszik, hogy nem sok ruha volt rajta, amikor Glenn Thrush távozott.

A The New York Times közleményt adott ki, amelyben leszögezte: a Thrush ellen felhozott vádak “nagyon aggasztóak és nincsenek összhangban a The New York Times értékrendjével”. A kommüniké hangsúlyozta, hogy minden részletében kivizsgálják az ügyet, de amíg ez le nem zajlik, addig az újságírót felfüggesztik állásából.

Az újságíróé az eddigi utolsó a sorban a Harvey Weinstein hollywoodi producer zaklatási ügyei miatt kirobbant botránysorozatban. A filmvilágban egymás után lepleződtek le ismert színészek, majd a szexuális zaklatások botrányai a politikusokat is elérték. Utóbbiak közül legutóbb Roy Moore alabamai republikánus szenátorjelöltet vádolta négy évtizeddel ezelőtt elkövetett zaklatással négy nő, ő azonban következetesen cáfolja a vádakat. Al Franken minnesotai demokrata párti szenátort a múlt héten vádolta meg két nő. Franken elismerte a zaklatásokat, és írásban kért bocsánatot.

– MTI –

Zaklatási ügyek - Alicia Vikanderrel együtt több száz svéd színésznő indított kampányt a zaklatók ellen Los Angeles - - Az Oscar-díjas Alicia Vikander is nevét adta ahhoz, a svéd filmiparhoz és színházi szakmához szóló nyílt levélhez, amelyben a hétvégén majdnem hatszáz svéd színésznő szólalt fel az ellen, hogy a svéd iparág nem védi meg a nőket a szexuális bántalmazástól és hasznot húz ismert bántalm... Tovább a cikkhez

Zaklatási ügyek - A londoni rendőrséghez is bejelentés ékezett Kevin Spacey ellen London - Pénteki brit médiaértesülések szerint a londoni rendőrséghez is bejelentés érkezett Kevin Spacey ellen szexuális bűncselekmény vádjával. A Scotland Yard vizsgálatot indított. A Sky News brit hírtelevízió és a legnagyobb olvasottságú brit tömeglap, a The Sun online kiadásának pénteki besz... Tovább a cikkhez

Terry Richardson sztárfotós nem dolgozhat többé a vezető divatlapoknak London - Nem dolgozhat többé a vezető divatmagazinoknak, köztük a Vogue-nak és a Glamournak a szexuális zaklatással vádolt sztárfotós, Terry Richardson - számolt be róla a BBC News. Richardsonnal a Condé Nast International amerikai médiacsoport szakított meg azonnali hatállyal minden kapcsolatot.... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA