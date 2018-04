A The Memphis Rock ’n’ Roll Partyja az Ifiházban

Technikai okok miatt új időpontban, rendezték meg az Ifiházban a Rock and Roll Partyt. A The Memphis 2017-től működteti klubját az Ifiházban, ez alkalommal vendégük is volt, a Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar érkezett hozzájuk.

Vikiék mottója: A múlt gyöngyszemeiből válogasd ki a neked tetsző elemeket, és sok ötlettel, friss lendülettel keverj belőle valami újat! Ezzel indult útnak a zenekar 2003-ban…

Slágerek

Az együttes vezetője Novai Gábor (NOVA), a General, a Dolly Roll és a Hungária együttes dalszerzője, alapító tagja. A csapat műsora Novainak ezekben a korszakokban írt legjobb szerzeményeiből származik: Casinó Twist, Meghalok, hogyha rám nézel, vagy a Tranzisztor kor hajnalán, Isztambul, Csöngess be hozzám jó barát. Ezek a dalok új ritmussal, új hangszereléssel szólalnak meg, és ezt erősíti Viki sajátos és hiteles – korszakra jellemző- énekstílusa, valamint a „kultúrvokál” koreográfiája. 2017 végétől vadonatúj dalokkal jelenik meg a formáció a koncert-színpadokon.

Elvis nyomában

A házigazda zenekar két tagja, Czinke Csaba és Alföldi Norbert az alábbiakat mondta el: „A The Memphis együttes 1955 után 60 évvel alakult a kies Vapsuvár településen, Elvis Presley szülővárosától, Memphistől csupán 8500 kilométerre. A zenekar minden tagja vapsuvári. Ha már a nagy elődöktől, leginkább Elvistől eredeztetjük a nevünket, megfelelő tisztelettel és alázattal szükséges a korszak meghatározó dalaihoz nyúlni – Chuck Berry-től, Jerry Lee Lewis-on át Little Richardig –, merthogy ezek születésüktől fogva nem mentek ki a divatból. Azt vettük észre, hogy a rock ‘n’ roll eredetiben szól jól, így képes a hallgatóit, táncolóit és persze az éneklőit, zenélőit is spontán időutazásban részesíteni. Rendszeres fellépői vagyunk a Miskolci Farsangnak, a Rock n’ Roll Party rendezvényünk a miskolci Ifiházban havonta kerül megrendezésre, itt 1,5 órát élőben zenélünk, 2,5 órában pedig Retro Video Disco-t prezentálunk a ’70-es, ’80-as, ’90-es évek slágereiből.

Saját nóta

A zenekar célja, hogy a rock ‘n’ roll műfaj legmeghatározóbb dalai és dalainak előadói a lehető legtökéletesebb eredetiségben, hangzásban és megjelenésben szólaljanak meg.

Nemrég elkészült a The Memphis első saját dala, ami zeneiségében méltó utódja a rock ‘n’ roll nemzetközi és hazai nagyjainak. A dal címe: Shake Europe Shake!

„Ez az új szerzemény, nagy sikerű decemberi videoklip-premierje után most élő verzióban is megszólalt a Rock ’n’ Roll Party műsorában.”

– PGY –

Bemutatkozik a zenekar

Alföldi Norbert énekes, Little Richard magyar hangja

Czinke Csaba gitár,

testvére Czinke Csongor basszusgitár, szájharmonika,

Varsányi T. Ferenc billentyűs hangszereken játszik. Fura mód ő nem motorozik, viszont van “A” kategóriás vizsgája. Tehát motorozhatna. Mi ezt nem értjük.

Beregi Tamás dobosunknak van a legnagyobb motorja jelenleg, 750 ccm. Kicsit irigyeljük…

Putnoki (Nagyon) Nagy Zsolt zseniális szaxofonos barátunk bár Miskolc-Vapsuvár szülötte, de székesfővárosunkba vetették az élet viharai és a sors szelei, hiányzik is nekünk a hétköznapokban.

Szilvási Mónika a Memphis kezdeteitől énekesnőnk és hitelesen képviseli a rock ’n’ roll pink lady-séget.

Vokalistánk Nagy Petra még a második évtizedén is belül van, mégis meglett és megtermett soul énekesnőket megszégyenítő hangkarakterrel (hú, nagyon dögös, de tényleg) és emellett a tiniség minden cukorfalatságával rendelkezik.

