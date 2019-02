A testvérpár köszöni a jószívű asszonynak Göncön

Nemrég írtunk Nyíri Edit Katalinról és öccséről, akik rendkívül szegény körülmények között élnek Göncön. Házuk kicsinyke konyhájában húzzák meg magukat, mert szobájuk teteje és mennyezeti gerendája korábban beszakadt, így a helyiség folyamatosan beázik, és tódul be a hideg, mivel nem sikerült tökéletesen megjavítani. Cikkünket olvasva az egyik jószívű miskolci olvasónk (kérte, a nevét ne írjuk meg), megsajnálta a testvérpárt, és postán kevés pénzt küldött nekik. Többet nem tudott, hiszen ő maga is nyugdíjas. Ezenkívül összekészített nekik egy óriási szatyor ruhát, amit a napokban mi vittünk el Göncre Editéknek.

Érkezésünk hatalmas meglepetés volt számukra, Edit a meghatódottságtól alig tudott megszólalni. Kérte, mindenképpen írjuk meg, hogy nagyon köszöni a segítséget a jószívű asszonynak.

Probléma a tető

– Megható, hogy vannak olyan emberek, akik gondolnak azokra is, akik nehéz helyzetbe kerülnek – mondta.

Kérdeztük az asszonytól, hogy érzi magát, hisz legutóbb sokat panaszkodott az egészségére. Mint mondta, nem lenne semmi baj, ha a lába nem fájna. Közmunkásként dolgozik, de a munkát is csak szép lassan tudja elvégezni, mert fürgébben nem tud mozogni. Továbbra is nagy problémájuk a tető, ami beázik. Reménykednek, hogy talán erre is lesz valamilyen megoldás.

HE

