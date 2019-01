A tervezés és a megújulás időszaka

– Ez az év a tervezés és a megújulás időszakát jelentette számomra, ami nagy örömmel töltött el – árulta el Jancsó Dóra színművésznő. – Fontosnak tartom időnként újragondolni a körülményeket, hogy mi az amire valójában szükségem van, ami előre visz az életben. Ha az ember rátalál önmagára, akkor bármire képes lehet. Szerencsére nagyon mozgalmas, inspiráló évet tudhatok magam mögött. Izgalommal várom 2019-et. Tavasszal diplomázom a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Sok olyan feladat, munka vár rám amiben új oldalamról is megmutatkozhatok majd.”

Veres László, a FUX Zrt. kommunikációs és marketing vezetője úgy gondolja, sikeres évet hagy a háta mögött. „A munkámban azt csinálhatom, amit szeretek, kikapcsolódásként továbbra is működik havi egy alkalommal egy belvárosi szórakozóhelyen a Retro+ partim. Büszke vagyok a gyermekeimre. A 23 éves Marcell (bár nekem örökre Marcika marad) mára gyökeret vert a borbély szakmában és egy belvárosi üzletben dolgozik. A 12 éves Boldizsár, aki a Herman Ottó Gimnáziumba jár, pedig néhány napja kapta meg az MVSC labdarúgó csapatánál ebben az évben az U13-as korosztály legjobb játékosa címet. Még egy fontos, és biztos pont van az életemben a feleségem, akivel 2019-ben ünnepeljük 25. házassági évfordulónkat.”

„Én azt kívánom magamnak, hogy továbbra se szegjék a kedvemet a vesztésre álló ügyek mellett kiállni. Továbbra is tudjak úgy szemlélni negatív eseményeket, támadásokat másoktól, hogy megértsem miért álltak így a dolgokhoz – mondta Kisfalvi Nyina, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány vezetője. – Mert ha megértem, akkor már nem fáj és csak a megoldásra koncentrálhatok. A családom, a szeretteim, barátaim nagyon fontosak számomra. Ha velünk minden rendben, akkor elégedett vagyok és leszek. Ezek, amiken nem változtatnék. Nem szoktam újévi fogadalmakat tenni, de a jövő esztendőben szeretnék pár ügyben döntésre jutni, több időt tölteni a gyermekemmel és a családommal. ”

„Mondhatnám azt, hogy nehéz évünk volt, de inkább az a jó szó erre, hogy sűrű – mondja Némethy András, a cigándi művelődési központ igazgatója. – Ebben az évben is rengeteg rendezvényünk volt, de a utóbbi években Cigándon egyáltalán nem újdonság. Egyre többen keresik fel a városunkat és ennek fogadóként és rendezőként meg kell tudnunk felelni. Nincs időnk unatkozni, folyamatosan menni kell, de már ezt a tempót szoktuk meg, így érezzük jól magunkat. A városi tévé és az újság is elég feladatot ad, szerencsére egyik munkámmal sem egyedül kell megbirkóznom és egy jó csapat vesz körül. A kollégákkal az elmúlt hétvégén már elbúcsúztattuk az esztendőt, most a családdal fordítunk egy kicsivel több figyelmet egymásra.

Békesség és nyugalom

Mező István magánemberként aktív nyugdíjas, a Miskolci Illés Klub elnöki tisztét látja el, énekkart vezet, sakkszakkört tart, az unokájával tanul, mint önkormányzati képviselő pedig részt vesz lakóhelye közéletében, és ha marad ideje, rajzol. „Ebben az évben jelent meg egy új karikatúra kötetem, a Gyorstalpaló lexikon. Békességet, nyugalmat szeretnék az új esztendőtől.

Egri István, a Miskolc Városi Szabadidőközpont igazgatója, a DVTK Jegesmedvék klubvezetője szakmai szemmel nézte az évet: „Mind a sport-, mind a jégcsarnokban, valamint a többi létesítményünkben is rengeteget fejlesztettünk, bővítettük szolgáltatásunk színvonalát. Játszóhelyeinket teljes kapacitással működtettük, megteltünk rendezvényekkel, és ugyanez vár ránk 2019-ben is: falaink között rengeteg kiemelkedő eseményünk lesz. Ami a szívem csücskét, a jégkorongot illeti: bejutottunk a szlovákiai Tipsport (Extra)Ligába, ahol sokszor telt ház előtt igazán remek mérkőzéseket produkáltunk és az a célunk, hogy bekerüljünk a rájátszásba.”

ÉM

