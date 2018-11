A tervek kivitelezése jöhet Tiszakesziben

Tiszakeszi önkormányzatnak az idei és az elmúlt évben több európai uniós támogatást sikerült elnyernie. Ennek köszönhetően a következő évben elkezdődnek a beruházások. Támogatást nyertek egy 12 fős bölcsőde építésére mintegy ötvenmillió forint összegben, melyhez az önkormányzat már korábban megvásárolt egy ingatlant. A bölcsőde engedélyes és kiviteli terve rendelkezésre áll, így a közbeszerzés lebonyolítását követően várhatóan tavasszal elkezdődhet a beruházás kivitelezése.

Saját forrás is

A pályázat megvalósításával kapcsolatban némi nehézséget jelent, hogy a beruházás a pályázati forrásból nem kivitelezhető, csak abban az esetben, ha saját forrásból is kiegészítik a kapott támogatást. Ez egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésén belül lehetőségük nyílik a házi­orvosi rendelő belső felújítására, a védőnői szolgálat és a fogorvosi rendelő és a háziorvosi szolgálati lakás felújítására és az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzésre, többek között új fogorvosi szék ­vásárlására. A beruházás kivitelezése a kivitelező vállalkozó kiválasztását követően 2019. év elején elkezdődik. Fentieken kívül pályázatot nyújtottak be a háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítésé­­re is.

ÉM

