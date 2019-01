A természet közelsége vonzza

A magyar természetfotósok egy országos szintű versenyen és a hozzá kapcsolódó kiállításon mutathatják meg magukat. A képeket pontozzák, ez alapján hirdetik ki a végeredményt. 2018-ban az Év ifjú természetfotósa címet Füssi-Nagy Regő, a Sárospataki Református Gimnázium diákja érdemelte ki.

Amilyen képekkel eddig nyertem, azok mind megrendezett képek voltak.” Füssi-Nagy Regő

Öt éve kezdődött

– Öt évvel ezelőtt kaptam egy kis kompakt gépet a szüleimtől, amikor nyaralni mentünk – mondja Füssi-Nagy Regő. – Addig fényképezgettem vele, amíg el nem romlott. Ekkorra azonban már annyira megszerettem a fotózást, hogy mindenképpen szerettem volna folytatni, ezért elkezdtem gyűjteni egy komolyabb gépre.

Amikor az meglett, az ifjú fotográfus főleg a természetet kezdte el fotózni.

– Ez adta is magát – mondja Regő. – Nyaranta egy Sárospatak melletti tanyán élünk, ahol nincs körülöttünk semmi, csak a természet. Amíg valakinek hajnalban, korán kell kelni és utazni a természet közelségéért, az nekem lényegében pár méter. A természetfotózásban azonban nem volt semmi tapasztalatom. Beírtam az internetes keresőbe, hogy természetfotózás, és az első találat, amit kiadott, Máté Bence volt, aki már rengeteg díjat nyert ebben a kategóriában. Elkezdtem utánaolvasni, ő mit és hogy csinál, hogy építette az első itatós lesét. Ez 2015 telén volt, akkor nem tudtam nekiállni, de a következő nyáron én is megépítettem az első itatós lesemet, és amikor csak tehettem, ott vártam, hogy jöjjenek a madarak. Közben rengeteg tapasztalatot szereztem, és elkezdtem fotózással kapcsolatos könyveket is gyűjteni, majd azóta a szüleimtől és a rokonoktól is csak ilyen könyveket kapok. Amikor időm engedi, ezeket a könyveket bújom. Nagyjából a 95 százalékával már végeztem ezeknek a könyveknek, de igazából sosem fogok a végére érni, mert mindig kapok újakat, de ez nem baj.

Még hobbi

A természetfotókból rendezett kiállításokon általában érződik, a képek többsége nem spontán, hanem előre megrendezett.

– Amilyen képekkel eddig nyertem, azok mind megrendezett képek voltak – mondja az Év ifjú természetfotósa. – Mindegyiknél tudtam azt, hogy mit és hogy akarok. Azonban ez sem olyan egyszerű, mint amilyennek hangzik. Hiába állítom be a megfelelő feltételeket, ha nem jönnek a fotóalanyok. Van, hogy már az első nap első órájában elkészül az a kép, amit szerettem volna, de az is lehet, hogy sosem. Vannak spontán fotóim, de nagyon ritka, hogy ezeket a pillanatokat úgy kapjam el, ahogy szeretném. Talán még az éjszakai fotózásban lennének olyan lehetőségek, amelyeket mások nem használtak ki, de ahhoz nem elég a jelenlegi felszerelésem.

A természetfotózás elég időigényes műfaj, de egy középiskolásnak szinte ebből van a legkevesebb.

– Az utóbbi időben nem vagyok igazán elégedett a munkáimmal, és itt most a szeptember óta készített fotóimra gondolok – mondja Füssi-Nagy Regő. – Nem töltök elég időt a fotózással. De mostanában nem is nagyon lehet. Amikor bemegyek a suliba, még majdnem sötét van, mire kijövök, már megint sötét. Ilyen szempontból számomra ez egy rossz beosztás. Félreértés ne essék, szeretek tanulni, de jó lenne egy kicsit a fotózással több időt tölteni, még akkor is, ha most úgy érzem, a természetfotózás számomra inkább egy hobbi. Igazából építészettel szeretnék majd hivatásszerűen foglalkozni, építőmérnökként vagy építészként, még nem tudom. A fotózást azonban mindenképpen szeretném megtartani, hiszen szeretném minél több embernek megmutatni a képeimen keresztül, hogy a Bodrogközben és Zemplénben milyen változatos, sokszínű és csodálatos a természet.

BG

