A televíziós, internetes sorozatok miért olyan népszerűek?

A spanyol, olasz, portugál és egyéb latin jellegű szappanopera témája a szerelem, a pénz, a fényűzés, a szegénység, leginkább a szegény lány és a gazdag pasi esetében. Az utcán sétálva megpillantja a gyönyörű szegény lányt, szerelmesek lesznek egymásba, és a család ellenzi a szerelmet, illetve riválisok is bőven akadnak. A végén persze beteljesedik a szerelem, házasság, gyerekek és boldog végkifejlet. A kesze-kusza cselekményről inkább ne beszéljünk, az érzelmek hullámvölgye és a heves veszekedések, családi botrányok igazán fejfájdító kategóriába tartoznak. Mint magyar, úgy külföldi sorozatokat is vetített a televízió, a fejlődésnek köszönhetően azonban az internetről beszerezhetőek a legújabb filmek, sorozatok, stb. Mivel nem adhatnak le minden sorozatot a tévében, ezért van, amelyet kifejezetten csak interneten szerezhetünk meg.

Mik is ezek a sorozatok? Egymáshoz kapcsolódó, összefüggő rövidfilmek, amelyek cselekményről cselekményre haladnak a végkifejlethez. Miért jobb ez, mint egy film? Biztosan érezted már azt egy film végén, hogy de jó is lenne, ha lenne folytatása, illetve ha ez meg ez a szereplő szerelmes lenne, ilyesmik. Ezt a vágyat elégíti ki a sorozat, amelyet a nézők tudattalanul is képesek formálni, befolyásolni. Egy elnyújtott, részletes adaptációról van szó, amelynek a világába csöppenve nem akarunk kiszakadni abból, és ez vezet ahhoz, hogy sóvárogjunk az újabb részek után. A titka a sorozatnak az, hogy mindig lezáratlanul érnek véget a részek, ami arra ösztönöz, hogy folytasd. A legtöbb sorozat és film könyvadaptáció, tehát egy már létező történetet dolgoz fel. Vannak olyan esetek is, amikor egy könyvből sorozat készül, mert esetleg túl hosszú és tartalmas a könyv, és ezt nem érdemes lerövidíteni. Ilyen például a Trónok harca című sorozat, amely több vaskos köteg feldolgozása, azonban a könyvhöz csak részben maradt hű, idővel az alkotók kreálták a cselekményt. És ebben volt nagyobb befolyásuk a nézőknek, hiszen az ő igényeiknek megfelelően alakultak a cselekmények, amelyek irdatlanul sok szálon futnak, és rendkívül bonyolultak. Ezt a sorozatot a televízió is sugározza, a HBO, a manapság legtöbb sorozatot gyártó csatorna.

Egy sorozatot több évadon keresztül vetíthetnek, amely sokaknak nagyszerű hír. A sok-sok résznek köszönhetően tovább bent ragadhatunk a történet világában, a magunkénak érezhetjük az egészet, és emellett jellemfejlődéseket követhetünk végig, tanulhatunk belőle, akár történelmi vonatkozású dolgot is. Vannak mesék, amelyek sorozatok, például a Pokémon, amely egy világhírű japán sorozat, és vannak olyan sorozatok is, amelyek híresebb filmek megmagyarázásául szolgálnak, például a Marvel képregények bonyolult rendszerét hivatottak tisztázni az ember számára. A Marvel filmeket minden évben újabb hős történetével bővülve tekinthetjük meg a mozikban, a médiában nagyon fontos helyet foglal el, az egyik legnagyobb filmgyártó cégről van szó (Marvel-moziuniverzum). A médiában dolgozni nagyon sokféle területen lehet, akár a hangokért felelős hangmérnök, a látványért felelős animátori munka, a felvételért felelős operatőr munkáját tekintjük.

