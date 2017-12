Ebben az évben több fejlesztés is történt Hernádszentandráson – mondta el portálunknak Üveges Gábor, a település polgármestere. Új járdaszakaszok épültek és egy 3 részes garázs a falu kisbuszai részére. Ezenkívül kisebb-nagyobb felújítások is történtek, BioSzentandrás rendszere is erősödött.

Láttuk őket kicsi elsősként és nagy nyolcadikosként is.” Üveges Gábor

– Bár jelentősebb források ebben az évben nem álltak rendelkezésre, de azért haladtunk előre – fogalmazott a polgármester, hozzátéve: nehezítette a települések életét, hogy akadozott a pályázati rendszer, késtek a kiírások, nőtt a pályázati bürokrácia, és sokszor politikai szempontok érvényesültek szakmai helyett.

Gazdag életút

Üveges Gábor két jelentősebb 2017-es eseményről számolt be. Az egyik az októberben, immár 11. éve megrendezett Hernád-völgyi Tehetségkutató Fesztivál.

– Jó látni, hogy mára felnőtt egy generáció, mely mindegyik tehetségkutató fesztiválon részt vett. Láttuk őket kicsi elsősként és nagy nyolcadikosként is. Jó tudni, hogy bár hátrányos térségben élünk, de a településeken ott van a tehetséges utánpótlás, a valódi erőforrás. És talán azért kellene még többet dolgoznunk, nemcsak helyben, hanem az országos szakpolitikának is, hogy ezek a tehetséges fiatalok szívesen éljenek és boldogulhassanak ott, ahol felnőttek – fogalmazott Üveges Gábor.

Szólt egy másik fontos eseményről is.

Szeptemberben Szabó Sándorné Erzsike néninek adományozta a település a Hernádszentandrás Díszpolgára kitüntető címet.

– A 89 éves népi iparművész a falu szülöttje, gazdag életút áll mögötte, szakmai munkássága, emberi tartása példaként és mintaként szolgál a jelen és a jövő generációk számára – hangsúlyozta a polgármester.

Hozzáfűzte: ebben az évben minden eddiginél jobban érezte, más polgármesterekkel együtt, hogy az önkormányzatiság, mint olyan, válságban van. A kistelepülési lét, a kistelepülési önkormányzatiság pedig különösen. A 2018-as választás igazi tétje a falvak és a vidék jövője.

