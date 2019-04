A tavaszi szünet után küszöbön az érettségi – Öt kis nyuszi és egy kanna víz

Szerda reggel ismét korán kellett kelniük a diákoknak, hiszen a tavaszi szünet után újra becsengettek az iskolákban. Az általunk megkérdezett diákok azt mondták lapunknak, hogy a szünet rövid volt ugyan, de annál mozgalmasabb. Főleg azt emelték ki, hogy a húsvét alkalmat adott arra is, hogy a rokonokkal, ismerősökkel találkozzanak. Volt, akinek tanulnia is kellett, a lányok pedig a húsvéti készülődésbe segítettek be.

A középiskolák végzősei számára izgalmas hetek következnek, hiszen május 3-án lényegében elkezdődnek a tavaszi érettségik. A mindenkit érintő vizsgák első napja pedig május 6-án lesz, amikor magyar nyelv és irodalomból adhatnak számot tudásukról a fiatalok. Az országos kompetenciamérést ebben a tanévben május 29-én tartják. A tanév utolsó tanítási napja pedig június 14-e, péntek lesz.

Véget ért a tavaszi szünet, az iskolák újra benépesültek. A diákok újult erővel kezdhetik az év végi hajrát, hiszen alig két hónap, és itt a nyári vakáció. A húsvéti szünetnek mindenki örült, bár abban a nebulók egyetértettek, hogy meglehetősen rövid volt. Azért igyekeztek hasznosan tölteni az iskolamentes napokat.

Együtt a család

Pap Arion számára, aki a Földes Ferenc Gimnázium diákja, még a valóságosnál is rövidebbnek tűnt a röpke szünet, mert mint fogalmazott, mozgalmasak voltak a napjai. A családdal Egerben kirándultak, a barátokkal pedig sportolt és meccset nézett. Sőt, időt kellett szakítania egy kis tanulásra is, hiszen előre hozott érettségit szeretne tenni informatikából és angolból. De ezenkívül beadandó házi feladatot is készített, ezzel szintén foglalkoznia kellett. A hétfő természetesen a locsolkodásé volt.

– Az idén csak családon belül locsolkodtunk, pedig korábban a barátaimmal elmentünk a lány osztálytársainkhoz is, de ebben az évben ezt valahogy nem sikerült megszervezni. Nem baj, majd szerdán az iskolában bepótoljuk – jegyzi meg Arion. Hozzáteszi: szükség van időnként a szünetekre. A mostani tavaszi szünet különösen jól sikerült, mert jó idő volt, a diákok kimehettek a szabadba, nem csak a szobában ültek és számítógépeztek.

– Az iskolai szünetekben az is jó, hogy ilyenkor több idő jut a családra. Mert egyébként szinte az egész napot az iskolában és az edzésen töltöm, este pedig tanulni kell. De amikor nincs iskola, közös programokat szervezünk, és jókat beszélgethetünk – sorolta Arion.

Húsvét kastéllyal

Kuti Anna Telkibányán él, de a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium tanulója. Ő is úgy látja, rövid volt a tavaszi szünet, jó lett volna, ha még ezen a héten pihenhettek volna. Mert egyébként Annáéknál is mozgalmasan telt a húsvéti szabadság.

– Múlt hét szerdán jöttem haza a kollégiumból. Még aznap meglátogattak a barátaim, akik csak másnap mentek haza. Ezután egy kis házimunka következett, mosás, főzés. A húgommal szívesen segítünk a házimunkákban. Én legjobban mosni és teregetni szeretek, de ha szükséges, mást is megcsinálok. Pénteken Békéscsabára utaztunk a családdal. Nagyon szép a kastély, amit felújítottak és interaktívvá tettek. Különleges volt a százéves cukrászda is, ahol megőrizték a régi berendezési tárgyakat, és különleges süteményeket kínáltak. Olyanokat, amilyeneket más cukrászdákban nem találni.

Húsvétvasárnap a sütés-főzés napja volt, és tanulnom is kellett, mert KRESZ-vizsgára készülök. Hétfőn pedig vártuk a locsolkodókat. Sütivel, kaláccsal kínáltuk őket, a locsolásért pedig csokinyuszit és -tojást kaptak – idézi fel az ünnepi napokat Anna.

Elmeséli azt is, hogy az idén nem festett tojást, mert nem volt rá ideje, de az elmúlt években ezzel is megpróbálkozott. Nem népművészeti motívumok kerültek a hímesére, hanem modern mintákat varázsolt rájuk. Anna meglátása szerint a húsvét jó alkalom arra is, hogy a barátok és ismerősök találkozzanak, beszélgessenek.

Hideg vízzel

Takács Anna is sajnálja, hogy véget ért a tavaszi szünet. Ő a Herman Ottó Gimnázium diákja, és az iskolamentes napok részét tanulással töltötte, hiszen nyelvvizsgára készült. Maradandó élmény volt számára azonban az igazi, vizes húsvéti locsolkodás. Anna nagypapájánál volt húsvéthétfőn, amikor a barátja egy nagy kanna vízzel jelent meg az udvaron.

– Volt nagy kergetőzés, aztán célba talált a hideg víz, hogy el ne hervadjak. Ilyen, hagyományos locsolásban még nem volt részem eddig – meséli Anna. Neki egyébként azért is különlegesek a húsvétok, mert ilyenkor a nagypapája beszerez minden unokájának egy-egy húsvéti nyuszit, amelyeket aztán felnevel. Sőt, most már Anna barátjának is van nyuszija, úgyhogy összesen öt tapsifüles élvezi a nagyapa gondoskodását.

Anna szerint nagy szükség van a tanítási szünetekre, hiszen fárasztó a folyamatos tanulás. Mivel az idén április végére esett a húsvét, hosszú idő telt el a téli szünet óta. A pihenés után azonban újult erővel kezdhetnek neki az év végi hajrának.

Hegyi Erika

