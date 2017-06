A tápanyagban gazdag talajra esküsznek Boldván

Szinte mindent ültetnek Boldván, ami csak megtermelhető, minden talpalatnyi területet kihasználva. Van, amit több hektáron, gépesítve termelnek, ilyen például a tök, amelyből az egyik legfontosabb terméküket, a tökmagolajat állítják elő, és van, amit konyhakerti méretekben. Legyen szó azonban bármilyen méretű kertről vagy zöldségről, az alapnak a megfelelő talajt tartják, ami nélkül nincs jó termés.

A gyógy­növények magjainak némelyike elég ritka.” Kabdebon János

Idén minden jól terem

Nagyon jól sikerült a korai borsó Boldván, 1,2 tonnát szedtek le, és még nagyobb területen ültettek közép és késői érésűt, hogy folyamatos legyen a termés.

– Ez a tavasz csapadék szempontjából nagyon jó volt nálunk, szinte nem is kellett locsolni, ellentétben az egy évvel ezelőttivel. Jókor jött május vége felé is például, a kötési időben a krumplira az eső – mondja Kabdebon János munkavezető koordinátor.

A tökkel nincs nagy gond, elég igénytelen növény, és idén már sorközművelővel dolgoznak a földön. Még permetezni sem kell, sőt nem is szabad, illetve károkozója sincs. Csávázott magokat használnak, ami egy alap védelmet már megad a növénynek. Az eső és a jó talaj azonban elengedhetetlen a jó terméshez.

– Mindennek az alapja a jó talaj, hogy a növény megkapja a szükséges foszfort, káliumot, nitrogént, nyomelemeket. A talajtól függ, milyen lesz a termés, ezért erre nagyon figyelünk – teszi hozzá.

Példaként említi, hogy a citromfüvet először egy kezeletlen talajba ültették ugyan, ám egy algaalapú, folyékony trágyát adtak minden tő mellé, és ennek köszönhetően lett jó a termés. Kabdebon János hangsúlyozza: jó ökomegoldások is léteznek a talaj dúsítására, nem kell rögtön kémiai anyagokért szaladni a boltba. Ez az algatípus például lebomlás közben segítette a növény fejlődését.

– Az uborka már érzékenyebb, nem tesz neki jót a sok eső, könnyen érkezik a peronoszpóra, tripsz, így elkerülhetetlen a permetezése. Gyorsan nő és gyorsan pusztul. Idén a Dolomit és Trilogy fajtákat ültettük, utóbbit először. Ennek a fajtának nincs oldalhajtása, csak egy szálról nő, bő termő, de nem nagy uborkákat hoz, másképpen is kell kacsolni – meséli a koordinátor.

Az uborkát kordonozták, és a nagy részét fekete fóliába ültették, hogy jobban tartsa a töveknél a nedvességet a talaj és ne gazosodjon könnyen. Néhány sort azonban próbaképpen fóliázás nélkül ültettek, hogy össze tudják hasonlítani a két módszer eredményét.

Már szárítják vagy szedik

A gyógynövények egyébként igénytelen növények, hiszen vadon is megteremnek, viszont nagyon kézimunkaigényesek, folyamatos kapálásra, szedésre van szükség. Mint megtudjuk, Boldván már szárítják a kaprot, bazsalikomot, metélőpetrezselymet, majoránnát, bodzát, rózsaszirmot, kakukkfüvet, borsmentát. A citromfű télen kifagyott, így két hónapos késéssel hajtott ki. Ennek kapcsán Kabdebon János megemlíti, hogy érdemes sarj­ról új telepeket létrehozni, vagyis szaporítani. A zsálya szedése most kezdődik, míg a kamillát fésülni kell, vagyis nagy fogú fésűvel gyűjtik be róla a virágokat. A gyógynövényeknél még inkább fontos a megfelelő nyomelemekkel gazdag talaj, mert ettől függ, hogy a hatóanyag-tartalma mekkora arányú lesz.

A magok – mivel a termések értékesítésre vagy feldolgozásra kerülnek – csak igazoltak, ellenőrzöttek, csávázottak lehetnek, így inkább csak a belső, saját felhasználású növényeket ültetik saját magról, egyébként kénytelenek megfelelő helyről beszerezni. A gyógynövények magjainak némelyike elég ritka és nehezen beszerezhető, így gyakran kell sokat utánajárni, hogy megfelelő és garantált minőségű maghoz jussanak.

– Horváth Imre –

