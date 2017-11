„A táncot nagyon szeretjük, soha nem hagyjuk abba”

Két bájos kislánnyal találkozunk az abaújszántói Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. Csupán 8 évesek, de nemrég már versenyt nyertek. A Hernád-völgyi Tehetségkutató Fesztiválon a zsűrit elkápráztatták tánctudásukkal, így kategóriájukban ők lettek a legjobbak. Németh Virág és Timár Jázmin csillogó szemekkel mesél a táncról és a Hernádszentandráson rendezett versenyről.

– Somogyi táncokat táncoltunk. Párban általában egy fiú és egy lány van, de nálunk nagyon kevés fiú akar táncolni, ezért vittünk a versenyre leánytáncot – árulja el Virág. – Tavaly kezdtük a táncot Reimond bácsival (Maier Reimond), azóta sok lépést megtanultunk és rengeteget gyakoroltunk. Szerintem ezért tudtunk nyerni a versenyen – vélekedik Virág.

Nagy élmény

Jázmin pedig kiegészíti azzal, hogy párban táncolni azért nem olyan könnyű, hiszen nemcsak a lépésekre kell ügyelni, hanem a másikra is figyelni kell. És ha valaki hibázik, akkor a másiknak nagyon észnél kell lennie, nehogy ő is elrontsa.

– Nagyon szeretek táncolni, mert az osztálytársaimmal és a barátaimmal lehetek együtt, és ez számomra nagyon nagy élmény. Virág nemcsak a táncban a párom, hanem a barátnőm is. Már az óvodába is együtt jártunk – újságolja a tehetséges kislány.

Virág pedig azzal egészíti ki, hogy a mozgás, az éneklés, a fellépések és a versenyek is óriási élményt nyújtanak számára. Szereti a csoportos fellépéseket, de azt is, amikor csak ketten, hárman vagy négyen vannak a színpadon.

Jázmin azt is elmeséli, a tehetségkutatón az eredményhirdetés előtt nagyon izgultak, hogy milyen helyezést érnek el, és nem gondolták, hogy nyerni fognak.

Az unokatesója barátnője azonban előre megjósolta, hogy elsők lesznek.

Megtudjuk azt is, hogy a táncon kívül Virág ugrálókötél-edzésekre jár, Jázmin pedig énekkarra. Igaz kicsit fárasztó a hétfő, mert minden különóra akkor van, de nagyon szeretik csinálni. A kislányok állítják: akármilyen foglalkozásuk is lesz felnőttkorukban, a táncot, a sportot és az éneklést soha nem hagyják abba.

