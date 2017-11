Kiderült, hogy az encsi Szent László Katolikus Általános Iskolába nagyon sok tehetséges gyerek jár. Legutóbb több első helyet is szereztek a XI. Hernád-völgyi Tehetségkutató Fesztiválon, Hernádszent­andráson.

Gregó Dóra és Glonczi Rajmond néptánc kategóriában a II. korcsoport győztesei lettek bodrogközi táncukkal.

Mindketten negyedikesek, és mindketten szeretik a régmúlt idők táncait, és szívvel-lélekkel mutatják be azokat.

De előbb tánctanárukat, Maier Reimondot kérdezzük, mi a titka a gyerekek sikerének. A pedagógus úgy fogalmaz, Rajmi táncszeretete és Dóra mozgásintelligenciája az, ami kiemelte őket a versenyzők közül. Ehhez természetesen szorgalom is kell, ami náluk megvan, hiszen nagyon sokat gyakorolnak.

– A sok hasonló tudású versenyző közül az tud nyerni, aki teljesen át tudja magát adni a produkciónak. Hiszen a tánc szeretetét nem lehet megjátszani, az sugárzik a gyerekek arcáról. Dóra és Rajmi arcáról is – teszi hozzá Maier Reimond.

Lefárad

Dóra tánctanulásának az édesanyja is örül.

– Azt szokta mondani az anyukám, hogy nagyon jó nekem a tánc, mert legalább lefáradok, nem pörgök annyira otthon. Persze nagyon örül a sikereimnek. Három éve táncolok a művészeti iskolában, és nagyon szeretem.

Legjobban a somogyi és bodrogközi táncokat. Örömet okoz nekem, barátságok születnek közben, és a tanár nénik és tanár bácsik is nagyon büszkék, ha sikereket érünk el. Mindig biztatnak, hogy „csak így tovább”! – újságolja lelkesen a kislány.

Azt már az iskola igazgatója, Kapinuszné Lengyel Lívia árulja el, hogy Dóra nemcsak a táncban tehetséges, hanem például a matematikában is. Tagja annak a csapatnak, mely a napokban szép eredményt ért el a Bolyai Csapatverseny döntőjében matematikából. A magyar irodalom és nyelvtan is a kedvencei közé tartozik, a Bendegúz magyarverseny jutalomkönyvét egy nap alatt kiolvasta, ami egy lányról és egy lóról szólt. Mert Dóra a lovakat is nagyon szereti, jár lovagolni, nyáron pedig lovastáborokban tölthet egy-egy hetet.

Párban jobb

Azt már Rajmitól tudjuk meg, hogy eddig mindketten mással táncoltak, a tehetségkutatóra álltak össze, de szerencsés jó választás volt, mert hamar megtalálták a közös hangot és persze a ritmust Dórával.

– Könnyebb párban táncolni, mint egyedül. A páros tánc érdekesebb, színesebb – vélekedik Rajmi, aki óvodáskorában kezdte el az első tánclépések elsajátítását. Megjegyzi: a páros táncoknál azért a fiúnak egy kicsit nehezebb a dolga, hiszen neki kell irányítania, vezetnie. De néha azért megtréfálja Dórát egy-egy váratlan „becsapós” lépéssel.

– Jó érzés, amikor a színpadon állok. Ilyenkor úgy érzem, hogy kiemelkedem a tömegből, és büszkeség tölt el, hogy a közönségnek élményt nyújthatok – fogalmaz Rajmi.

Megtudjuk tőle azt is, hogy már van egy 3., egy 2. helyezése más táncversenyekről, most pedig boldog, hogy elsők lettek. Nagyon szereti az állatokat, a ma élőket és a már kihaltakat is, úgyhogy vagy állatorvos, vagy paleontológus lesz.

