A tanárokat is táncba vitték Göncön

A gönci fiatalok most már akár egy igazi bálba is elmehetnek, hiszen nem lesz gondjuk se a tánclépésekkel, se az illemmel, se a kellemmel. A Károlyi Gáspár Általános Iskola ugyanis kétévente tánc- és illemtanórákat ­szervez, melyre a 7. és 8. osztályosok jelentkezhetnek. Igaz, az idén néhány hatodikos is csatlakozott a csapathoz.

Pecze Jánostól, az iskola igazgatójától tudtunk meg részleteket.

Mint mesélte, 30 órás tanfolyamról van szó, melyet egy Kassán élő tánctanár tartott a diákoknak az év elején.

– Észak-Abaújban ugyanis nagy hiány van olyan pedagógusokból, akik valamilyen művészeti tárgyat tanítanak. Őket importálnunk kell. 1989-ben, amikor iskolaigazgató lettem, hallottam, hogy a határ másik oldalán egy tanárnő jár a szlovákiai iskolákba táncot tanítani, és a tanfolyam végén bált rendez nekik Első bálom címmel. Kíváncsi lettem, milyen lehet ez a rendezvény, és hogy a gyerekek mit tanulnak a tanfolyam hetei alatt. Így ’90-ben ellátogattam az egyik bálba Szlovákiába. Illedelmesen bemutatkoztam a tánctanárnőnek, akit egyébként Liga Erzsébetnek hívnak, és megkértem, tartson nálunk is tánc- és illemtanórákat. Azóta kétévenként indítjuk a tanfolyamot – sorolja az igazgató. Hozzáteszi: a gyerekek a 30 óra alatt sokféle táncnak megtanulták az alapjait, köztük a latin táncok ritmusából és lépéseiből is ízelítőt kaptak. Azt is elsajátították, hogy egy olyan társasági rendezvényen, mint például a bál, hogyan kell viselkedni, melyek a legfontosabb illemszabályok. A fiú hogyan kéri fel a lányt táncolni, tánc közben miként kommunikál vele.

Szépek és ügyesek

– Április végén rendeztük a tanfolyamot lezáró bált. Ez tulajdonképpen egy bemutató volt, ahol a szülők és rokonok meggyőződhettek róla, mit tanultak a gyerekek a táncórákon. Nagy készülődés előzte meg az estet. Mert bár diszkóban már voltak a gyerekek, de igazi, hagyományos bálban még nem. Ezért is volt a címe Az én bálom. Ott aztán a szülők szinte „elájultak” a gyermekeiktől, hogy milyen szépek és ügyesek. Kedves pillanata volt a rendezvénynek, amikor a fiatalok egy szál fehér szegfűt nyújtottak át a szüleiknek, megköszönve, hogy felnevelték őket, majd a fiúk az édesanyjukat, a lányok pedig az édesapjukat vitték el keringőzni. A következő tánc pedig a tanároké volt, amikor a gyerekek az iskola pedagógusait kérték föl – meséli lelkesen Pecze János, hozzáfűzve: természetesen kötelező elem volt a megfelelő öltözet, így aztán nagy izgalommal készültek a családok. Maga az igazgató is hozott néhány nyakkendőt az első bálozó fiúknak.

„Rögtön megtetszett”

Az iskola diákjait is megkérdeztük, mekkora élmény volt számukra a tánctanulás. Csillogó szemmel meséltek.

– Én ebben az évben kerültem a gönci iskolába, és amikor a lányok szóltak, hogy menjek én is táncolni, mert lesz bál is, akkor azt hittem, hogy valamilyen farsangi bálról van szó. Elmentem az első órára. Csodálkoztam ugyan, hogy ez teljesen más, mint amire én számítottam, de nagyon megtetszett – mondja Szeles Szabina. – Az nagyon szimpatikus volt, hogy nemcsak egyféle táncot tanultunk meg, hanem többet is. Bécsi keringőt, angol keringőt, csacsacsát, jive-ot, diszkómazurkát és countryt is. Nekem a bécsi keringő volt a kedvencem a lépései és a szép tartás miatt – sorolja. Megtoldja azzal, hogy ő már ismerte ezeknek a táncoknak az alapjait, mert Encsen is járt tánciskolába, és versenyeken is részt vett már. Szerinte hasznos dolog, ha valaki ismeri a legfontosabb tánclépéseket. Ő például jövőre már Szerencsre fog járni középiskolába, és milyen jó, hogy a gólyabálon nem lesz zavarban, amikor majd táncolni kell.

A szüleim büszkék voltak

Ifj. Ferenczi Sándor még csak hatodik osztályos, de mint mondja, amikor először meghallotta, hogy indul tánctanfolyam, azonnal jelentkezett. Csak az volt a baj, hogy az édesanyja nem szerette ­volna, hogy járjon.

– De szerencsére az igaz­gató bácsi megbeszélte az anyukámmal, és mégis jöhettem – magyarázza Sanyi, meg­jegyezve –, de végül ­minden jól sikerült, és a szüleim a bál után nagyon büszkék ­voltak rám. Utána azt mondták, hogy otthon is úgy kellene mindig viselkednem, mint ahogy ott viselkedtem.

Sanyi kedvenc tánca a diszkómazurka. Ennek a lényege, hogy a táncosok váltogatják a párjukat, és végül mindenki táncol mindenkivel. De szereti a bécsi és az angol keringőt is.

– Nagyon örülök, hogy megtanultam ezeket a táncokat. Így legalább majd a gyerekeimnek is meg tudom mutatni a lépéseket – mondja.

Elmeséli azt is, hogy mit tanult illemtanból.

– Vendégségben mindig rendesen és udvariasan kell viselkedni. A lányok előtt meg kell hajolni, és felkérni táncolni. Ha pedig nem akar jönni, akkor megköszönni, és felkérni mást.

– Hegyi Erika –

