A tanári már benépesült, jövő héten becsengetnek

A diákok még pihennek, de a tanárok már megérkeztek az iskolákba.

Az iskolák tanári szobái már benépesültek, hiszen a jövő héten kezdődik a 2018/19-es tanév. A pedagógusoknak sok a tennivalójuk. Készül a tantárgyfelosztás, a munkaterv, értekezletet tartanak a munkaközösségek, és folyik az ingyenes tankönyvek bevételezése is, hiszen azok könyvtári tulajdonba kerülnek. Több középiskola gólyatábort szervez az újonnan érkezett diákjainak, tehát ennek az előkészítése is folyik.

A vakáció utolsó hete a javító- és osztályozóvizsgák hete. Most még ki lehet javítani a bizonyítványba került elégtelen osztályzatokat, a magántanulók pedig félévenként tesznek osztályozóvizsgát.

Az idei tanévben az 1–9. évfolyamosoknak nem kell fizetniük a tankönyvekért, mert azokat az állam ingyen adja.

Bár még ezen a héten tart a nyári a szünet, és a diákok valószínűleg ki is használják az utolsó gondtalan napokat pihenésre és szórakozásra, de az iskolákban már szorgos munka folyik. A tantestületek megtartották első alakuló értekezletüket, valószínűleg már az órarenden is csak néhány apró igazítás maradt hátra.

Így van ez a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban is, ahol Madarász Péter igazgatótól kérdeztük, hogy folyik a tanév előkészítése.

Több ezer könyv

Mint mondta, a legfontosabb most az, hogy elkészüljön a végleges tantárgyfelosztás, azaz tisztázódjon, hogy melyik tanár mit fog tanítani és melyik osztályban. Az előző tanév végén készítettek egy hozzávetőlegeset, de azóta történhettek változások, és a kollégáknak is lehetnek egyéni kéréseik, így a végleges változat megalkotása ezeknek a napoknak a feladata. A Herman gimnáziumban az egyik igazgatóhelyettesre, Dezsőfi Györgyre hárul ez a feladat, aki már nem a régi „táblás” módszerrel, hanem számítógépen oldja meg a cseppet sem könnyű feladványt.

Az iskolában ezekben a napokban tartják a különböző munkaközösségek az év eleji értekezletüket. Megtervezik a tanév feladatait, és munkatervet készítenek.



A nyáron megérkeztek a tankönyvek is. Mivel a gimnáziumban az 5-9. évfolyam (az általános iskolákban a 1-8. évfolyam) ingyen kapja a tankönyveket, azokat be kell vételezni a könyvtárba. Ez sem egyszerű feladat, hiszen több ezer tankönyvről van szó. A könyvtárosoknak segítenek a tanárok is, hogy tanév elejére végezzenek a munkával.

Gólyatábor

A szaktanárok és az osztályfőnökök ellenőrzik a tantermeket is, hogy a nyári felújítás után megvan-e minden eszköz, nem kallódott-e el valami. A Hermanban ugyanis tisztasági festést végeztek a vakáció alatt, és a karbantartási munkákat is sikerült befejezni, sorolta Madarász Péter. Megtudtuk tőle azt is, hogy már javában folyik a gólyatábor előkészítése is. A bejövő 9. évfolyam Telkibányára utazik csütörtökön, hogy a diákok megismerkedhessenek egymással, tanáraikkal, osztályfőnökeikkel és természetesen a gimnáziumi élettel. Az ismerkedés vidám, játékos formában, színes programok által folyik majd. Lesz sportvetélkedő, drámajáték, éjszakai túra, pólófestés és olyan csapatverseny is, ahol a csapattagok nem egy osztályból kerülnek ki. A Hermanban már volt egy alakuló tantestületi értekezlet, lesz még egy, de majd csak akkor, ha a munkaterv is összeáll, hiszen azt a pedagógusoknak el kell fogadniuk.

Osztályozó vizsgázók

A vakáció utolsó hetében folynak a javító és osztályozó vizsgák is, jelezte az igazgató. Bár a Hermanra inkább az utóbbi jellemző. Jelenleg öt magántanulója van a gimnáziumnak, főleg amiatt, hogy a család külföldön tartózkodik. Ilyenkor a diákok általában a magántanulói státuszt választják, felkészülnek az osztályozó vizsgára, és így nem veszítenek egy évet. Ha pedig visszaköltöznek, saját osztályukkal folytathatják tovább a tanulást.

