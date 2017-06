A Takata csődje ellenére megmaradhat a miskolci gyár

A 24.hu már beszámolt róla, hogy 1400 miskolci dolgozó sorsa múlik a Takata japán autóalkatrész-beszállító helyzetén, miután a cég minden idők legnagyobb autóipari termékvisszahívására kényszerült. Ez közel 2500 milliárd forintnyi veszteséget okozott a vállalatnak.

A várakozásoknak megfelelően a Takata hétfőn csődvédelmet kért Japánban. A Reuters forrásai szerint ezt az Egyesült Államokban is meg fogják tenni, ezzel lehetővé válik, hogy pénzügyi mentőövet kapjanak az amerikai Key Safety Systems (KSS) alkatrészgyártótól.

A KSS vasárnap be is jelentette, hogy megállapodott a Takatával, 435 milliárd forintnyi összegért megveszi a cég szinte minden vagyonelemét. Az amerikai vállalat azt is közölte, hogy kevés kivétellel meg fogja tartani a Takata alkalmazottait, és egyetlen termelőegységet sem tervez bezárni.

A Takata azóta volt bajban, hogy kiderült: selejtes légzsákokat gyártottak, amelyek legalább 17 ember halálát okozták. A cégnek Magyarországon, Miskolcon is van gyára. A 2014. márciusi alapkőletételnél Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet, az előző évek legjelentősebb magyarországi beruházásának nevezve az üzem létrehozását.

– 24.hu, MTI –

