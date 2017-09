A takarék megy, de egy kicsit marad Tiszakarádon

A bezárás fenyegeti az Azúr Takarékszövetkezet tiszakarádi fiókját – írtuk egy hónappal ezelőtt.

Marad az ATM

– Körvonalazódik a megoldás – mondja Karászi Zoltán, Tiszakarád polgármestere. – Nem egészen az történik majd, amit szerettünk volna, de a teljes kivonulásnál ez is sokkal jobb. Mi azért küzdöttünk hosszú hetekig, hogy vagy maradjon meg változatlanul a helyi fiók, vagy leg­alább minden második napon üzemeljen. Most afelé hajlik a szövetkezet vezetése, hogy bezárja a tiszakarádi fiókot, de az ATM-pontot meghagyja. Ez a betétesek és számlavezetők azon részének jó, akinek van bankkártyája. Miután nálunk a közfoglalkoztatásban résztvevők a szövetkezetnél vezetik a számlájukat, ezért arra igyekszünk mindenkit rávenni, hogy váltsanak ki bankkártyát, ha még eddig nem tették. Arra is ígéretet tett a szövetkezet vezetése, hogy hetente egy vagy két napon mobilbuszt küldenek a faluba, így a karádiak ekkor egész nap tudják intézni a takarékszövetkezettel kapcsolatos ügyeiket.

Költözhet a posta?

Ha megszűnik a tiszakarádi fiók, akkor üresen marad az épület.

– A fiók épülete a szövetkezet tulajdonában van – mondja Karászi Zoltán. – Kár lenne érte, ha szép lassan lepusztulna, de a jelek szerint nem is fog, mert információim szerint a posta költözhetne át abba az épületbe, hiszen a karádi postának kicsi a jelenlegi hely. Ha ez bekövetkezik, akkor egy féléves próbaidő után – ami alatt a takarékszövetkezet vezetői megnézik, mekkora a tiszakarádi forgalom – az akkorra már átköltöző posta épületében nyílhatna egy takarékszövetkezeti pont is. De ez még nagyon a jövő zenéje. Egyelőre az a fontos, hogy a karádiak a szövetkezet kivonulása után is helyben tudják majd intézni a pénzügyeiket.

