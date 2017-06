A szünidő alatt is meleg ebéd a rászorulóknak

A nyári szünettel együtt elindult az ingyenes gyermekétkeztetés is az iskolás korú, 18 év alatti, rászoruló gyermekek számára. Az óvodások és bölcsődések számára rövidebb a nyári szünet, így ők még az intézményben juthatnak ingyenétkezéshez.

Ahogy arról már beszámoltunk, Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár tájékoztatása szerint idén 208 ezer rászoruló gyerek juthat a nyári szünet alatt is meleg ebédhez ingyen, erre a célra idén 6,67 milliárd forintot különített el a kormány. Kitért arra is, hogy az ételek minőségét is fontosnak tartják, ezért a 2010-ben még 370 forintos egy adagra jutó támogatást tavaly már 570 forintra emelték.

Az önkormányzatoknak kötelezően gondoskodniuk kell minden iskolai szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetéséről, erre a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak. A gyermekvédelmi támogatásban részesülők esetén az önkormányzatok döntik el, hogy adnak-e ebédet.

Szerettük volna megtudni, hogy megyénkben hány gyerek érintett, de az illetékesek nyári szabadsága miatt nem jutottunk adatokhoz.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA