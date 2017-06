A szünet után játékosokat „találtak” Diósgyőrben

A Diósgyőri VTK NB I-es labdarúgó együttese szombaton délután az NB II-es Békéscsaba 1912 Előre gárdáját fogadta. Mindkét gárdának ez volt az első felkészülési meccse a 2017/18-as évadra.

A hazai csapatból a keret tagjainak számító játékos közül nyolcan nem léptek pályára ezen az összecsapáson. Makrai azért nem, mert a szabadsága, az, amit pluszban kapott az U21-es válogatottbeli szereplésért, még nem telt le (hétfőn kellene csatlakoznia a kerethez). Mahalek sérüléssel küzd, a két fiatal Szabó B.-nek, I.-nek és II.-nek, valamint Bukránnak, a harmadik számú kapusnak most nem tudott játéklehetőséget adni Bódog Tamás, a DVTK szakmai igazgatója.

A fiatal, nagy tehetségnek tartott Lakatos László, aki két éve, 15 évesen kapott profi szerződést a DVTK-tól, de nem sokkal később daganatos betegsége miatt abba kellett hagynia a labdarúgást, kezeléseken kellett részt vennie, majd a gyógyulás útján eljutott odáig, hogy tavaly decemberben vissza tudott térni a labdarúgópályára, és akivel kapcsolatban a hét elején eldőlt, hogy csatlakozhat a nagy csapat keretéhez, szerdán a hír bejelentésének napján újabb csapás érte, az égből. A Megyaszón élő fiatal családjának lakóházában a dió nagyságú jégeső komoly károkat okozott, ennek következtében lakhatatlanná vált, ezért ki kellett költözniük. Emiatt Lakatos Lászlóra a családjának otthon volt szüksége az elmúlt napokban, hiszen a kár utáni helyreállításban segédkezett, de ahhoz, hogy ismét lakhatóvá váljon a házuk, új tetőre lesz szükség.

A június első napjaiban még világbajnoki selejtezőket játszott két labdarúgó, a lett válogatott védő, Jagodinskis, és a grúz nemzeti csapat védekező középpályása, Daushvili ugyan hét közben visszatért Diósgyőrbe, de a kerethez nem csatlakozhattak, Bódog Tamás szakmai igazgató elmondása szerint külön edzenek…

23 játékost

Hét közben öt saját nevelésű fiatal mellett két külsős is megmutatta magát, de a Videotontól, annak is tartalékcsapatától érkezett Kondor, és a német Karlsruhe utánpótlásában játszott Zwicktól az első felkészülési meccs előtt elköszöntek Diósgyőrben.

De így is 23 játékost tudott megnézni a nagy melegben lejátszott, mindkét félidőben ivószünetekkel megszakított mérkőzésen Bódog Tamás, aki a gólok mellett Óvári első félidejei kapufáját láthatta, és többek között néhány védést mindkét kapusától. A DVTK-ban ezen a napon volt két idő előtti csere, az egyik a lehívott Busai volt, akit faultja után nem sokkal a játékvezető találta meg, de Bódog Tamás a lecserélésével jelezte, hogy ez nem tetszik neki. A másik idő előtti kiszálló Tamás M. volt, aki sérülés miatt bicegett le a játéktérről a második félidőben. Emiatt a meccset a hátsó alakzat tekintetében három fiatallal fejezték be a piros-fehérek, és a szakmai igazgató már a meccs közben is jelezte, hogy tetszik neki az itt játszók teljesítménye, és a mérkőzés utáni nyilatkozatában is utalt erre.

A meccs további érdekessége az volt, hogy a második játékrészben Lipták a középpálya jobb oldalán kezdett, majd onnan középre húzódva a hátsó alakzat előtt játszott néhány percet, illetve, hogy a meccs végén a kerítésen kívüli szurkolók (zárt kapus volt az edzőmérkőzés, a drukkerek nem juthattak be az edzőközponton belülre, a mérkőzést a telekhatáron túlról nézhették) odahívták a csapatot, és a végén pacsiztak a játékosokkal, és nem utolsósorban Bódog Tamás szakmai igazgatóval.

Helyben edzőtáboroznak

– A pillanatnyi szituációban, a pillanatnyi erőállapotban, a pillanatnyi formában erre voltunk képesek. Hasznos meccset játszottunk, a játékosok próbáltak kitartani még a mai meccsen, és bár az előző napok fizikai terhelésével is összefüggésben előfordultak hibák, de ettől függetlenül elégedettek vagyunk – nyilatkozta Bódog Tamás, a DVTK szakmai igazgatója. – A letámadást, a visszavédekezést, amit az előző évad utolsó 10 bajnokiján igyekeztünk megvalósítani, azt a jövőben is szeretnénk, ehhez bele kell tenni a lábakba a szükséges erőt, az elmúlt napok erről szóltak.

A második félidőben szerepelt, többségében fiatal labdarúgókról is szót ejtett a szakvezető:

– Parádés volt, találtunk pár játékost, és ez az utánpótlást dicséri. Én is meglepődtem, hogy néhány fiatal ilyen teljesítményre volt képes, és a látottak alapján azt mondhatom, hogy nyomást gyakorolhatnak, nemcsak a keretbe, hanem akár a csapatba kerülés tekintetében a rutinos labdarúgóinkra. Tényleg jól játszottak.

Bódog Tamás arról is beszélt, hogy ezek a felkészülési mérkőzések nagyon jók arra, hogy minden játékos, aki eddig kevesebb lehetőséget kapott, bebizonyíthatja, hogy ,,az edző a hülye, amiért korábban nem állította be a csapatba”.

A DVTK a következő edzőmeccsét szombaton 18.00-tól a tervek szerint a szlovák Tatran Presov ellen vívja Diósgyőrben. Bódog Tamástól azt is megtudtuk: úgy döntöttek, nem utaznak el edzőtáborba külföldre (korábban az volt a terv, hogy néhány órás utazással elérhető úti célt választanak, de végül nem hogy Bükre vagy Ausztriába nem mennek, hanem a szlovákiai Poprádra sem, ami alternatívaként felmerült), a táborozást hazai környezetben hozzák össze, négy napra a lillafüredi Palotaszállóba költöznek be.

– Berecz Csaba –

Felkészülési mérkőzés

Diósgyőri VTK – Békéscsaba 1912 Előre

2-0 (2-0)

Diósgyőr, zárt kapuk mögött (300 néző). V.: Nagy R. (dr. Varga Zs., Márkus T.).

Diósgyőri VTK 1. félidő: Rados – Nagy T., Lipták, Karan, Forgács – Busai (Oláh B., 34.) – Vela, Nono Villar, Óvári – Szarka, Fülöp.

Diósgyőri VTK 2. félidő: Antal – Eperjesi, Tucsa, Tamás M. (Ivánka, 60.), Bárdos – Lipták (Orosz M., 71.), Oláh B., Kitl, Ugrai – Bacsa, Ternován. Szakmai igazgató: Bódog Tamás.

Békéscsaba 1912 Előre 1. félidő: Máthé – Nagy S., Fehér Zs., Babinyecz – Pilán, Kiss L., Viczián, Zahorán B. – Gránicz, Gyurján B., Nagy R.

Békéscsaba 1912 Előre 2. félidő: Rybansky – Szélpál N., Viczián, Nagy S. (Kmetykó, 80.) – Besztercei, Nagy I., Király, Szalai D. – Eszlátyi, Urbin, Birtalan. Vezetőedző: Boér Gábor.

Gólszerző: Fülöp, 11-esből (1-0) a 9., Vela (2-0) a 38. percben.

A DVTK keretéről

Érkezők: Forgács (Ancona), Óvári (Puskás AFC), Makrai (Puskás AFC, kölcsönjáték után végleg megszerezték), Orosz M. (saját utánpótlásból), Bárdos (saját utánpótlásból), Ivánka (saját utánpótlásból), Lakatos (saját utánpótlásból), Szabó II. B. (saját utánpótlásból)

Maradtak: Rados (horvát, magyar), Antal B., Bukrán, Jagodinskis (lett), Lipták, Tamás M., Karan (szerb), Mahalek, Nagy T., Tucsa, Eperjesi, Daushvili (grúz), Kitl, Nono Villar (spanyol), Busai, Szabó I. B., Fülöp (romániai, magyar), Ternován, Vela (spanyol), Szarka (szlovákiai), Ugrai.

Kérdéses a sorsuk: Bacsa (Kisvárda MG, kölcsönből tért vissza), Oláh B. (Zalaegerszegi TE FC, kölcsönből tért vissza), Szalóczy (a sérült fiatal nem tud az első csapattal készülni).

Távoztak, távoznak: Novothny (Újpest FC), Mevoungou (kameruni, Puskás AFC), Griffiths (elefántcsontparti, ?), Nemes (?), Halmai (?), Boros (?).

Próbajátékon járták, távoztak: Kondor (Videoton FC tartalék), Zwick (Karlsruhe U19).

