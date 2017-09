A szülői ház viseli Kántor Pál nevét Tiszakarádon

A közelmúltban megtartott tiszakarádi falunapon nem csupán a díszpolgári címét vehette át Karászi Zoltán polgármestertől, de attól a naptól fogva a helyi faluházat Kántor Pál Művelődési Háznak nevezik.

– Ez a ház, ami most már a nevemet viseli, nekem egyúttal a szülőházam is – mondja Kántor Pál. – Számtalan emlékem kötődik ehhez a házhoz. Édesapám annak idején, hogy jövedelmét kiegészítse, gyógynövények gyűjtésével is foglalkozott. Többen megkeresték, hogy létesítsen Tiszakarádon egy mentafeldolgozó üzemet. Így lett ebben a házban egy raktár. Aztán az üzletnek egyszer csak vége lett, a gépek feleslegessé váltak, de maga az épület is. Édesapám azonban nem keseredett el, kialakított a házban egy színpadot, aztán elkezdte megszervezni a közösségi házat. A helyi fiatalok szívesen gyűltek itt össze, hiszen a múlt század első felében más szórakozási hely egy faluban nem igazán volt. Nemhogy internet nem volt, de még televízió sem. Nagyszerű közösségi élet volt akkoriban Tiszakarádon. Aztán úgy alakult, hogy az 1956-os forradalomban játszott szerepem miatt emigrálnom kellett. Hosszú út végén jutottam ki Kanadába, ahol sikerült megvetnem a lábamat és megtaláltam a valódi hivatásomat, az emberi lelkekkel való törődést. Azóta is feladatomnak tartom, hogy a Kanadába kikerülő magyaroknak lehetőségeimhez mérten segítsek, mint ahogy annak idején a kezdetekkor nekem is nagyon sokan segítettek. Nagyon szívesen látogattam vissza most Tiszakarádra, gyönyörű gyermekkorom helyszínére. Az is örömmel tölt el, hogy a szülőházamat pont rólam nevezték el, de tudtam volna sok olyan embert mondani, aki nálam is jobban megérdemelte volna, hogy középületet nevezzenek el róla Tiszakarádon.

– ÉM-BG –

