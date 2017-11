A sztráda közepén hagyta az autóját Mezőkövesdnél, balesetsorozat lett a vége

Egy év tíz hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte súlyos testi sértést okozó közúti veszélyeztetés bűntette miatt a Mezőkövesdi Járásbíróság azt a férfit, aki még tavaly augusztusban okozott balesetsorozatot az M3-as autópályán Mezőkövesdnél.

Jogosítvány nélkül

A 35 éves, vezetői engedélyt soha nem szerzett vádlott egy családi problémákról szóló telefonbeszélgetés után döntött úgy, hogy Budapestről élettársához utazik Alsózsolcára. Ismerősétől kért kölcsön egy személyautót, s azzal vágott neki az útnak, noha saját bevallása szerint soha nem vezetett még autópályán, bár Budapesten többször előfordult, hogy rövid úton gépkocsival közlekedett.

Elrántotta a kormányt

Tavaly augusztus 18-án, 0 óra után valami miatt – saját bevallása szerint a bal első futóműnél érzett ütést – elrántotta a kormányt, s előbb a jobb oldali, majd a bal oldali szalagkorlátnak ütközött, majd a kocsi mozgásképtelenül, világítás nélkül keresztben megállt a sztrádán. A férfi a kocsit otthagyta, s Mezőkövesdre gyalogolt, onnan Miskolcra, majd másnap Budapestre utazott, s ott jelentkezett a rendőrségen.

Később több autó is érkezett, amelyek közül három is kisebb-nagyobb mértékben a Peugeotnak ütközött, és a műszaki sávban megállt, a harmadik nem érintőlegesen, hanem telibe kapta, majd az is keresztbe állt az autópályán. Abban az autóban a vezető könnyebben sérült, a mögötte ülő utasnak viszont a szegycsontja tört a biztonsági öv szorítása miatt. A beidézett tanúk közül az elsőként a helyszínre érkező még találkozott egy autóssal, aki a roncs mellett volt, s vészvillogózott. Mire visszaért a fiával, az illető eltűnt. A roncsban senkit nem találtak. Ezután világító mobiltelefonjukkal jeleztek a többi autósnak. A három, a roncsnak ütköző autós egyébként emiatt húzódott a belső sávba a külsőből, nehogy elüssenek valakit, így csak az utolsó pillanatban vették észre az álló gépkocsit. Később közösen állították le az autópálya forgalmát, egyikük a belső sávban jelzett például egy busznak is, így nem történtek további balesetek. A vádlott nem tudott magyarázatot adni, miért hagyta ott a gépjárművet. Állítása szerint megállt mellette egy autós, akinek mondta, értesítse a rendőrséget, aztán otthagyta. Az ezt követő balesetekről nem tudott.

Bocsánatot kért

A bíró, tekintettel arra, hogy a vádlott jogerős szabadságvesztését megelőzően követte el a cselekményt és mert másfél hónappal korábban már megbírságolták engedély nélküli gépjárművezetésért, 1 év 10 hónap szabadságvesztést szabott ki a férfira, aki nem bocsátható feltételesen szabadlábra. Az ügyész három nap gondolkodási időt kért, a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett, az ítélet tehát nem jogerős. A vádlott egyébként megbánást tanúsított, s minden sértettől bocsánatot kért a tárgyaláson.

ÉM-TB

VISSZA A KEZDŐOLDALRA