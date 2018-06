A szőnyeg széléről lehet előrehaladni

Péntektől vasárnapig Győrben rendezik meg az idei serdülő birkózó Európa-bajnokságot, amelynek utolsó napján a kötöttfogásúaké lesz a főszerep. Ekkor lép szőnyegre két DVTK-s sportoló, az 57 kilogrammosok között Zurai Rajmund, 58 kg-ban pedig Szinay Csaba. A csatározásokat vasárnap 10.00-kor kezdik, és ha sikerülne érem közelbe kerülnie valamelyiküknek, akkor a 17.00-kor kezdődő esti programban is lenne diósgyőri fellépő.

Mennyivel?

– Mindkét versenyző elindult a tavalyi serdülő kontinensbajnokságon, és ahhoz a versenyhez képest egy évvel idősebbek, tapasztaltabbak lettek, a kérdés csak az, hogy mennyivel – mondta Juhász Sándor a két fiatal diósgyőri sportoló klubedzője. – Zurai Rajmund mögött több verseny áll, ő utolsó éves ebben a korosztályban, és az idén már a kadetek között is elindult, de az eggyel idősebb korosztály Eb-jén nem sok siker termett számára, az első mérkőzésén kikapott. Viszont a serdülők között azért jóval nagyobb eséllyel léphet szőnyegre. A válogatottal dolgozó szakemberek közül vannak, akik úgy fogalmaztak, hogy éremre is esélyes, én viszont inkább azt mondanám, hogy esélye van arra, hogy az esti programban is érdekelt legyen. Rajmund jó adottságú birkózó, de hogy ez mire lehet elég, azt nem igazán lehet megjósolni. Ugyanis mivel ez a legalsó korosztály az Eb-küzdelmeket illetően, a mezőny még nem tekinthető beálltnak, kiforrottnak, nagyon sok a változás, az új induló, és nem lehet tudni, hogy ki, mit tud, ahogy azt sem, hogy a sportágban erős szovjet utódállamok egyikéből, másikából érkezik-e egy genetikai csodagyerek. Mondom ezt azok után, hogy a szkopjei kadet Eb-n láttam olyat, illetve azt hittem az egyik versenyzőről, hogy egy edző, olyan testalkatú, genetikájú ember volt.

Sűrűbb, nehezebb

Mint megtudtuk a magyar serdülő válogatott tagjai a múlt héten Dorogon készültek a kontinensbajnokságra, a hét elején pedig áttették a székhelyüket Győrbe.

– Az Eb-n induló két diósgyőri sportolónk közül Szinay Csabának van kevesebb tapasztalata nemzetközi téren, ami nem is csoda, hiszen ő még csak első éves serdülő – mondta Juhász Sándor, a DVTK birkózó edzője. – Ráadásul az ő súlycsoportja sűrűbb, nehezebb, és az ő esetében is igaz az, hogy kaphat olyan ellenfelet akár már az első fordulóban, aki nagyon erős. Mint arra már utaltam: ebben a korosztályban sok a sötét ló, hiába járunk nemzetközi versenyekre, azerivel vagy orosszal szinte nem is találkoztunk. De nem csak a mi versenyzőink, tulajdonképpen szinte az összes induló keresni fogja a helyét a mezőnybe, és majd a mérkőzések döntik el, hogy ki hová rázódik.

BCS

VISSZA A KEZDŐOLDALRA