A szlovákok gyorsabbak a csoknál a megyénkben

Április közepén tette közzé a kormány azoknak a településeknek a listáját, ahol igénybe lehet majd venni a falusi családi otthon­teremtési kedvezményt, azaz a csokot. A Gönci járásból összesen 30 település került fel a listára, közöttük két város is: Gönc és Abaújszántó. A térség polgármestereinél érdeklődve kiderült, van, ahol kapósak lesznek a házak, máshol nem sok reményt fűznek a kedvezményhez, a határ menti falvakban pedig egyébként sem maradnak üresen az ingatlanok, mert azokat azonnal megvásárolják a szlovákok.

Nincs munkahely

Perén Blaskó István polgármester úgy fogalmazott, nagy előrelépést valószínűleg nem jelent majd a csok a településnek. A legnagyobb baj ugyanis az, hogy nincs a közelben munkahely. Perén egyetlen lehetőség a közmunka, a földművelésből pedig nem lehet megélni. Hiszen a nagyobb mezőgazdasági területeket már rég felosztották, akinek pedig volt ilyen, eladta, mert nem tudta megvásárolni a drága mezőgazdasági gépeket. A kisebb földterületek csak jövedelemkiegészítést jelentenek.

– A ’70-es évektől kezdve fogy a falu lélekszáma. Ennek egyik oka az volt, hogy sokáig nem adtak építési engedélyt Perére, egészen a ’80-as évek végéig. Annak idején sokan jártunk dolgozni Encsre a bútorgyárba vagy a Mezőgéphez, de ma már csak egy páran dolgoznak Miskolcon, Encsen és Szikszón. Sok munkáltató megkérdezi a jelentkezőket, hogy hol laknak, és ha a munkahelytől messze, akkor inkább nem alkalmazzák őket, mert nem akarják az utazási költséget fizetni. Pere kezd elöregedni, a szülők pedig azt mondják a gyerekeiknek, hogy ha tudnak, menjenek el innen, mert a városban jobban lehet boldogulni – vázolja a helyzetet Blaskó István.

Már érdeklődnek

A gibárti polgármester, Soltész István derűlátóbb. Mint mondta, ahogy megjelent a hírekben a falusi csok terve, rögtön érdeklődni kezdtek a község eladó házai iránt. Az első listában még nem volt benne a település, de a véglegesben már igen. Bár Gibárton csok nélkül is megveszik a házakat, de a támogatással még könnyebb lesz a fiatal pároknak lakhatáshoz jutni, és az érdeklődés is megnő az ingatlanok iránt.

– Gibárt szerencsés helyzetben van, mert fejlett az infrastruktúrája, és közel van Encshez, ahol azért adódik munkalehetőség. De közel tízen Miskolcra járnak dolgozni, összeszerelő munkát végeznek a Boschban. Helyben az önkormányzat a legnagyobb munkáltató. Van ugyan egy-két vállalkozó is, de ők csak 3-4 embert alkalmaznak. Encsen a szolgáltatásban és a hivatalokban tudnak elhelyezkedni a gibártiak – sorolja a polgármester.

Megtudjuk tőle azt is, hogy Gibárt korábban Encs városrésze volt, de 2006-ban leváltak a városról. Azóta csökken az itt élők száma. A környéken megszűntek a munkalehetőségek, a fiatalok elmentek tanulni Miskolcra, Budapestre, és utána már nem költöztek vissza a faluba. Egy időben nem is épültek új házak, de most újra építkeznek a fiatalok. Nemrég egy olyan félig kész házat is megvettek, amit már 5-6 éve kínáltak.

– Most úgy tűnik, hogy akinek a szülei itt laknak vagy laktak, szállingóznak vissza. De a szlovákok is keresik a gibárti ingatlanokat. Már csak az a kérdés, hogy akik ideköltöznek, meddig maradnak – teszi föl a kérdést Soltész István.

Megveszik a szlovákok

Speciális helyzetben van Göncruszka. Mivel közel fekszik a határhoz, egyre több szlovák állampolgár vásárolt már itt házat. Nem kevesebb mint 90 ingatlannak van határon túli tulajdonosa, tudtuk meg Urbán József polgármestertől.

– Bár annak idején több generáció is együtt tudott élni, de ma már a fiatalok szeretnek külön költözni. Remélhetőleg az állami támogatás megkönnyíti a dolgukat – fogalmaz a polgármester. Hozzáteszi: sajnos, Abaújba nem települt nagyobb munkáltató, a legközelebbi nagyobb cég Szikszón működik. Pedig nagyon kellene Gönc környékére is egy legalább 50-60 embert foglalkoztató munkahely. Most a göncruszkaiak 80–90 százaléka Szlovákiába jár dolgozni. A szlovák állampolgároktól ez természetes, de a magyarok is Kassán és a Kenyheci Ipari Parkban találnak maguknak jó állást – tudtuk meg Urbán Józseftől.

Hegyi Erika

A falusi csokról

A falusi csok 1 gyermek után 600 ezer forint, 2 gyermek után 2 millió 600 ezer forint, 3 vagy több gyermek után 10 millió forint.

A támogatás felújításra, korszerűsítésre, használt és új lakás vásárlására egyaránt felhasználható. Vásárlási cél esetén – új építésű lakás kivételével – legfeljebb a támogatási összeg fele vehető igénybe. Háromgyermekesek esetében 10 millió forint értékű használt ház vásárlása esetén tehát maximum 5 millió forint lesz felhasználható a vételár kiegyenlítésére, a fennmaradó 5 millió forintot pedig felújításra, korszerűsítésre lehet költeni. Részletek: www.kormany.hu

