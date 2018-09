A szinkronszakma legjobbjait díjazták Budapesten

A második alkalommal megrendezett díjátadó ünnepségen, szeptember elsején, a magyar szinkronszakma legjobbjait nyolc kategóriában díjazták.

Szersén Gyula, aki 54 éve dolgozik a szinkronszakmában, a műsorban elmondta: megható volt számára az életműdíj, amelynek jelentőségét számára az emeli, hogy azt a szakma képviselői ítélték oda.

Az egyebek mellett Charles Bronson, Terence Hill magyar hangját kölcsönző színművész beszélt arról is, hogy van amikor elégedett a munkájával, mert százszázalékosan bele tud bújni egy színész bőrébe, de van, amikor nem érzi ezt az elégedettséget. Sajnos nagyon sok a kommersz film, amit a televíziós csatornák sugároznak – tette hozzá. A számos szinkronszerep között Poirot felügyelő vagy Dr. Watson magyar hangjaként is megszólaló színész arról is beszélt, hogy kedvenc szinkronmunkái közé tartoztak David Attenborough természetfilmjei.

Rajkai Zoltán, a SzíDoSz (Színházi Dolgozók Szakszervezete) Szinkron Alapszervezete elnöke elmondta, hogy az idei Szinkronikum díjátadó gálán a tavalyinál több elismerést adhatták át, így a szinkronszakma minden területének legjobbjait díjazták. Elismerésben részesült a legjobb dramaturg, rendező, hangmérnök, színész, átadták a közönség díját és a Selmeczi Roland Talentum-díjat is.

Rajkai Zoltán a szakma előtt álló legfőbb kihívásként említette: mivel nincsenek a szakmának minőségbiztosítási feltételei, képzése, ezeket ki kellene alakítani.

Elsőként tavaly ismerték el a magyar szinkronszakmában dolgozó előadóművészek munkáját. Az Előadóművészi Jogvédő Iroda (EJI) anyagi és szakmai támogatásával létrehozott díjat 2017-ben Bács Ferencnek, Bókai Máriának és Perlaki Istvánnak ítélték oda.

– MTI –

