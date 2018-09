A szerencsi cukorgyár területén oktatták az ebeket

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-­főkapitányság, illetve a hozzá tartozó kapitányságok és őrsök azon járőrei találkoztak Szerencsen, akik kutyák segítségével látják el feladataikat.

Más-más helyszínen

Mint azt Zentai György rend­őr főtörzszászlós elmondta, havonta két alkalommal, más-más helyszínen tartják meg a négylábú segítők szinten tartó kiképzését a megyei kutyavezetőknek.

„A főkapitányságnak zömmel járőrkutyái vannak, a rájuk vonatkozó szabályok két képzési napot írnak elő, hat-hat órában látjuk el a feladatokat. Ezek között szerepel az őrzés-védés, az ügyességi felmérés, továbbá a fegyelemre történő képzés. Ezek az alkalmak nagyszerűek arra, hogy a kutyák ne felejtsék el a már megszerzett tudást, de tovább is fejlesztjük azokat. Egyfajta edzésről is lehet beszélni. Ezeken a négylábú barátokon túl általános rendőrkutyákkal, akik az őrzés-védésen túl a nyomkövetésben is jártasak, vannak csak nyomkövetésre specializálódottak, kábítószer-­keresők, robbanóanyag-­keresők. Jelen pillanatban a járőrkutyák rendészeti tevékenységét fejlesztjük, tehát hangsúlyt kap a közbiztonság javítására fókuszáló feladatok sora.”

„A szerencsi cukorgyári terület kiválóan megfelel a szituációs képzéshez, olyan megoldandó feladatokat kapnak, amelyek a hétköznapok során is előfordulhatnak, legyen az igazoltatás biztosítása, fegyveres elkövetővel szembeni intézkedés, garázda csoporttal szemben történő intézkedés” – adott tájékoztatást a keddi történésekről Zentai György.

