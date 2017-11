A szerb elnök a múlt lezárására szólított fel a Mladic elleni ítélet kihirdetése után

Hangsúlyozta: senkit sem lepett meg az ítélet, az életfogytig tartó börtönbüntetés.

A szerb államfő újvidéki nyilatkozatában arra szólította fel a szerbeket, az ítélethirdetést követően kezdjék el a jövőépítést, hogy a gyerekeik egy jobb világban nőhessenek fel, és gondolkozzanak azon, hogyan lehet megőrizni a békét és a stabilitást a térségben, hogyan lehet gazdasági fejlődést és virágzást elérni. “Ne fulladjunk bele a múlt könnyeibe, hanem a munkánk verejtékével építsünk jobb jövőt mindannyiunk számára” – fogalmazott a szerb elnök.

Kiemelte: annak ellenére, hogy Szerbia mindig is tiszteletben tartotta a más népek áldozatait, a szerb áldozatok nem kapták meg a kellő tiszteletet. Mindazonáltal az, hogy nem ítélték el a szerbek elleni atrocitásokkal vádolt bosnyákokat, horvátokat vagy albánokat, nem kisebbíti azokat a bűncselekményeket, amelyeket szerbek követtek el.

Az Oslóban tartózkodó Ana Brnabic szerb miniszterelnök csak röviden reagált az ítélethirdetésre. Ő is azt hangsúlyozta, hogy ideje a jövőbe tekinteni és stabil államot építeni.

Nela Kuburovic igazságügyi miniszter megismételte a szerb kormány korábbi álláspontját, miszerint Belgrád azt kéri, hogy szerb orvosok vizsgálhassák meg a megromlott egészségi állapotú Ratko Mladicot, illetve Belgrád továbbra is fenntartja ígéretét, hogy ha gyógykezelése miatt ideiglenesen szabadon bocsátják, garanciát vállal Mladicért.

Hozzátette: Szerbia nem elégedett a Nemzetközi Törvényszék munkájával, véleménye szerint a hágai bírói testület “szelektíven” hoz ítéletet, és úgy tűnik, a szerb áldozatok kevesebbet érnek, ugyanis a legtöbb ítéletet szerbek ellen hozta a testület.

A Nemzetközi Törvényszék célja nem az igazságszolgáltatás vagy a térségbeli megbékélés, ehelyett szeretnék kimondani a szerbek kollektív bűnösségét az 1991-1995-ös délszláv háborúban elkövetett bűncselekményekért – vélekedett Dragomir Andjelković elemző a belgrádi Pink Televízió műsorában.

Az ellenzéki, ultranacionalista Szerb Radikális Párt elnöke, Vojislav Seselj – akit a Nemzetközi Törvényszék felmentett az ellene felhozott vádak alól – elítélően szólt a Ratko Mladic elleni eljárásban részt vevő szerbekről. Szerinte míg más népek, így az albánok is, minden lehetséges tanút igyekeztek eltüntetni, addig egyes szerbek egymással versenyezve rohantak Hágába, hogy más szerbek ellen tanúskodhassanak. Úgy vélte: a Mladic-ügyben felsorakoztatott tanúk hamis nyilatkozatokat tettek, felkészítették őket a vallomásra. Mint mondta: politikai döntés született, az ítélet a háborúban részt vevő szerbek, Szerbia, de főként a boszniai Szerb Köztársaság ellen irányul.

A szintén ellenzéki, szélsőjobboldali Dveri Mozgalom azt közölte: minden hágai ítéletet elutasítanak, mert azok jogellenesek, igazságtalanok és szerbellenesek. Bosko Obradovic pártelnök rögtönzött sajtótájékoztatóján hősnek nevezte Ratko Mladicot.

Az ugyancsak ellenzéki Vajdasági Szociáldemokrata Liga viszont a szélsőjobboldali parlamenti pártokkal éppen ellentétesen vélekedik az ítéletről. A vajdasági szociáldemokraták szerint az NT nemcsak azt az embert ítélte el, aki felelőssé tehető a második világháború óta elkövetett legnagyobb európai mészárlásért, hanem azt az ideológiát is, amely a vérengzéshez vezetett, illetve azokat is, akik abban részt vettek. A párt szerint itt az ideje annak, hogy az illetékes szerbiai szervek is állást foglaljanak, és egyértelműen elítéljék azt a fajta politikát és ideológiát, amely oda vezetett, hogy Ratko Mladic neve egyenlő lett a bűncselekményekkel és a népirtással.

– MTI, Markovics Annamária –

