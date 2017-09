A szentléleki kis Vuk „csak” vendég

Nem csak kis rókát, hanem őzgidákat és siklókat is láthattak az elmúlt időszakban vendégeink – mondta érdeklődésünkre Jacsó Tibor, a vendégház menedzsere, aki hangsúlyozta: a róka nem veszett, és arról is beszélt, hogy téves az a kép, hogy csak veszett rókák mennek be lakott területre.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szerint ugyanakkor a róka életmódja és táplálkozása remekül alkalmazkodott az emberi környezethez. „A róka képes megszokni az ember közelségét, láthatóan félelem nélkül mozog az utcákon és kertekben.

Önmagában tehát az, hogy rókát látunk lakott területen, nem azonosítható azzal, hogy az állat veszett volna. Ha találkozunk vele, kellő távolságból hívjuk fel magunkra a figyelmet például tapssal, kiáltással, majd adjunk az állatnak esélyt, hogy elmenjen. Az egészséges róka, ha nem is esik kétségbe a látványunktól, de biztos, hogy kitér előlünk, igyekszik elkerülni a közeli találkozást” – írták.

Kerülni a kontaktust

Veszettségre akkor kell gyanakodnunk, ha az állat a félelem jelei nélkül hagyja magát néhány lépésre megközelíteni, vagy akár megfogni; akkor, ha embert vagy háziállatot támad meg; illetve akkor, ha görcsrohamokat vagy bénulást (például az állkapocs lógása) látunk rajta, vagy a fenti tüneteket követően elpusztul.

„Ilyen esetben a helyi hatósági állatorvost kell értesíteni, vagy a NÉBIH Zöld Számán bejelentést tenni!” – hangsúlyozták.

Fontos! A rókával, akár egészségesnek tűnik, akár betegnek, minden kontaktust kerülni kell, azaz tilos megfogni!

A veszettségről szólva kiderült: a vadon élő állatokban a legfőbb tünet az embertől való ösztönös félelem kiesése. A veszett róka szinte „keresi” az ember társaságát, hagyja magát megközelíteni, megfogni, megsimogatni.

– Azt kérjük vendégeinktől, hogy óvatosak legyenek a szentléleki kis rókával, ne menjenek túl közel hozzá, ne keressék a társaságát, hiszen egy vadállatról van szó – tette hozzá Jacsó Tibor.

