A szénnel, fával fűtőkön is segítenek Borsodban

A téli rezsicsökkentés elérte a nem gázzal fűtőket is. A Kormány által bevezetett rezsicsökkentés több millió emberen segített az országban, hiszen a csökkentett rezsiköltségek miatt a családok bátrabban tudtak tervezni arról, mire fordítják az így megmaradt pénzt.

Sokan fűtenek fával

Voltak azonban olyan települések, ahol a téli rezsicsökkentéssel nem tudtak élni a lakosok, hiszen hiába fával vagy szénnel fűtenek évek vagy évtizedek óta, de nem járt eddig a támogatás, mert települési szinten bevezették a gázt.

– Mi is ebben a cipőben jártunk eddig – mondja Lovas Adrienn, a hegyközi Hollóháza polgármestere. – Hiába tudjuk, hogy bár az utcában ott van a gázvezeték, de a csonkról nem vitték be az ingatlanba a gázt, ezért az ott élők fával fűtenek, mégsem járt eddig a támogatás. Szerencsére a mostani kormánydöntésnek köszönhetően a fával és szénnel fűtők is megkapják a lehetőséget a téli rezsicsökkentésre. Idejében kiküldtük a tájékoztatót a hollóháziaknak, ha kell, szóban is mindenkit tájékoztatunk a lehetőségeikről. Felhívjuk a figyelmet arra, csak azok igényelhetik a téli rezsicsökkentést, akiknek a házába nincs bevezetve a gáz. Információim szerint az igénylőket ellenőrizni is fogják. Október 15-ig várjuk a hivatalos igényléseket, aztán továbbítjuk azokat, és őszintén remélem, a valóban rászorulók minél hamarabb meg is kapják a segítséget. Emellett idén is folytatjuk a szociális tűzifa programot. Évente általában 70 és 100 köbméter között igényelhettünk, most ez a szám eléri a 1344 köbmétert, ami ugyancsak nagy segítség lesz télen a település néhány családjának.

Végigjárják

Cigándon nem bízzák a véletlenre, hogy a téli rezsicsökkentés lehetősége eljusson a polgárokhoz, hiszen a város honlapján és a közösségi médiában is felhívják erre a figyelmet.

– Még egy kicsit meg is toldjuk ezt azzal, hogy az elmúlt hetekben folyamatosan keresünk fel mindenkit a lakásán, hogy elmagyarázzuk, kit és milyen formában érint a Kormány mosatni döntése – mondja Oláh Krisztián. – Nem szeretnénk, ha bárki is későn értesülne erről a lehetőségről. Számunkra kiemelten fontos a cigándiak tájékoztatása minden egyes lehetőségről, amely a város polgárait érinti. Bár október 15. a határidő, ameddig be lehet nálunk jelenteni ezeket az igényeket, már most is folyamatosan érkeznek az elbírálásra váró igények.

Erdőhorvátiban is megnyílt a lehetőség a fával fűtők számára a téli rezsicsökkentésre.

– Nálunk is számos olyan háztartás van, ahol fával vagy szénnel fűtenek – mondja Takács Gábor, Erdőhorváti polgármestere. – Végeztünk egy előzetes igényfelmérést, amelynek keretében tájékoztattuk a lakosokat erről a lehetőségről. Eddig már 110 fölött jár azok száma, akik benyújtották a kérelmet, de október közepéig még várjuk a jelentkezéseket.

Szeptemberben fizetnek

Háromhután nem kérdés, mivel fűtenek a helyiek, hiszen a településre nem vezették be a gázt.

– Az önkormányzat már meg is kapta a számlájára a pénzt, amelyből ki tudjuk fizetni a 12 ezer forintot minden családnak a téli rezsicsökkentésre – mondja Verbovszki Károly, Háromhuta polgármestere, aki hozzátette, szeptember végéig mind az 52 család megkapja a 12 ezer forintos támogatást. Mindemellett idén is pályáznak majd a szociális tűzifa programra.

A komlóskaiak sem fűtenek gázzal, mert a zsáktelepülésre nem vezették be a gázt.

– Mi is megkaptuk már a támogatást a téli rezsicsökkentésre – mondja Köteles László, Komlóska polgármestere. – Ez nem lenne elég minden háztartás számára, ezért a napokban az önkormányzatunk hozott egy határozatot, amelynek értelmében Komlóska önkormányzata saját erőből kipótolja a támogatást, így minden háztartás megkapja a 12 ezer forintot.

800 ezer háztartás érintett

A Kormány már régóta foglalkozott azzal a problémával, hogy a 12 ezer forintos téli rezsicsökkentés nem jutott el azokhoz, akik fával vagy szénnel fűtenek. Nyáron döntöttek is az ügyben. A cél, hogy azokhoz a családokhoz is megérkezzen a téli rezsicsökkentés, akik olyan településen élnek, ahol ugyan van kiépített gáz- vagy távhőhálózat, de az ő utcájukba vagy a házukba valamilyen oknál fogva még nincs bekötve. A becslések szerint mintegy 800 ezer ilyen háztartás van az országban. Az érintetteknek október 15-ig kell bejelenteniük támogatási igényüket a helyi önkormányzatoknál. A kormány a szükséges pénzügyi forrást az önkormányzatok részére utalja majd, amelyek gondoskodnak a háztartásonként 12 ezer forint értékű tüzelőanyagról (fa, szén). Ezt az igénylők a téli fűtési szezonban vehetik majd át. Csak az kaphat azonban támogatást, aki még nem részesült a téli rezsicsökkentésben, és erről büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot is tesz. Az igény jogosultságát a katasztrófa­védelem is ellen­őrizheti.

