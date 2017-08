A személyvonatokon is elviselhetetlen a meleg

A vonattal való utazás gondolata is idegenkedéssel tölti el a legtöbb embert a kánikulai hőségben. Sokaknak azonban nincs más lehetőségük, hiszen várja őket a munka vagy egyéb, halaszthatatlan teendők, és vannak, akik a hőség miatt sem veszítik el a lelkesedésük.

Igaz, az InterCity-járatok már régóta légkondicionáltak, de a vékonyabb pénztárcával rendelkezőknek vagy az ötven kilométeres távon belül utazóknak ez nem jelent segítséget. Nekik maradnak a hagyományos személyvonatok, ahol csak a légjavító berendezéstől és a nyitható ablakoktól remélhetnek némi enyhülést.

Lehúztuk a vonat ablakait­­­, de nem sokat segített­­­.” Szilágyi Natasa

Kalandvágyók

Szilágyi Natasa és Kótai Erika Hernádszentandrásról érkeztek Miskolcra. Még fiatalok és vállalkozó kedvben sem szenvednek hiányt, hiszen végigülték a harminc kilométeres vonatutat, hogy a hétvégét a városban tölthessék egy harmadik barátnőjükkel bulizva.

– A vonaton is nagyon meleg volt, igaz, lehúztuk az ablakokat, de igazság szerint nem volt sok értelme. Mi készültünk, ezért elegendő ásványvizet és hűsítő törlőkendőt is hoztunk magunkkal. Egyébként a vonaton – rajtunk kívül – szinte alig volt utas, valószínűleg, aki teheti, inkább otthon marad. Mi is örülünk, hogy végre megérkeztünk – mesélték mosolyogva az utazástól elpilledt lányok.

– ÉM-NK –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA