„A szebb áru drágább is” a Búza téren

Szovátai Antalné szerint „hullámzóak” az árak a Búza téri piacon.

– Nehéz az árakról mit mondani, hiszen nagy a szórás, és a minőség is változó. A szebb áru természetesen drágább is, de bizony jobb is. Aki hetente egyszer jár a piacon, az is itt tud hagyni jó pár ezer forintot. Hogy mit vásárolok? Friss zöldségért és gyümölcsért jöttem – árulta el érdeklődésünkre.

Fotó: Ádám János © Fotó: Ádám János

Vissza ismét az árakhoz: dinnyét láttunk 98, magyar édes paprikát 250, magyar paradicsomot ugyancsak 250, magyar hagymát 160, édes káposztát 198, vöröshagymát 160, míg burgonyát 140 forint/kilogrammért. Az uborka 220, a gyökér 450, a citrom pedig kilónként 450 forintért „kellette magát”.

Ne a messziről hozottat

– Amíg van piac, bizony én ide fogok járni! – ezt már a középkorú Forgács Ferenc hangoztatta, aki lecsónak valót vásárolt éppen. – Az árak olyanok, amilyenek, hiszen komoly munka van, korán kelés és cipekedés hóban-fagyban mindezzel. Inkább azt mondanám, hogy kevéske a pénz a megyeszékhelyen, ha meg van, nem az egészségre költik sokszor az emberek. Nem a messziről hozott szőlőt és epret kell venni, amit éretlenül szednek le, s ki tudja, mivel kezelnek, hanem a hazai szilvát, a barackot, a szőlőt.

Ha már szőlő: a muskotályos mézédes szőlőnek 648, míg a Nérónak 450 forint kilója a miskolci Búza téren.

Alkalmanként árusít Dani Jánosné Marika néni, aki arról beszélt, hogy igazán nem is éri meg kijönni, de…

– Az a kis apró, meg a beszélgetés a többiekkel mégis kihoz – mondta.

– ÉM-JLI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA