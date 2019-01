A száz méter a fő száma, de kétszázon is ott lesz Sztankovics Anna

Rövidesen elkezdi a versenyszezont Sztankovics Anna, a Miskolc Városi Sport­iskola úszója. A kétszeres olimpikon első 2019-es viadala Franciaországban lesz február 8. és 10. között. A Nizzában megrendezésre kerülő Meeting De Nice-FFN Golden Tour az európai elit versenyzők közvetlen világbajnoki felkészülésének egyik első felmérő versenye, amelyen a miskolci úszó 50, 100, és 200 méter mellen, illetve 50 méter gyorson áll majd rajtkőre.

A megszokott ritmusba

Sztankovics Anna az előző év utolsó hónapjában Kínában vett részt a rövid pályás világbajnokságon, ahonnan december 18-án érkezett haza.

– Ezt követően tartottunk egy pár napos szünetet, ám december 26-án, 27-én, 28-án és 29-én négy edzés keretében már technikáztunk egy kicsit, próbált Anna visszaszokni a vízhez. Az idei munkát pedig január 2-án kezdtük meg – közölte Szollár Gergő, Sztankovics Anna edzője. – Ilyenkor nagyon fontos, hogy újra érezze a vizet, beálljon a megszokott ritmusba, arra a szintre, ahol a kínai vb előtt tartott. Közben azért az iskolában, a TF-en is volt dolga, ugyanis az ötödik félévét fejezte be sportszervező szakon. A vizsgái be vannak kalkulálva az edzések mellé, s ilyenkor tartunk foglalkozásokat Budapesten is. Most voltunk például Csillaghegyen, a Közszolgálati Egyetem és a III. kerületi TVE uszodájában is. Igazából nem szoktunk megkeresni előre senkit sem, szimpla vendégként mentünk ezekbe a létesítményekbe.

Nagyjából hasonlóak

A tréner hozzátette, jelenleg a második alapozó időszak elején tartanak, az általános kondícionális állapot javítása mellett erő, gyorsaság és koordináció téren szeretnék kihozni a lehető legtöbbet.

– Anna egy sprinter mell­úszó, így neki a technikáját jól összerakni egy elég komplex feladat – mondta Szollár Gergő. – Első versenyén, Nizzában szeretne nyerni, mint mindenhol, nagyjából hasonló kaliberű versenyzők lesznek az ellenfelei. Azt várjuk, hogy amiket elkezdtünk gyakorolni, a technikai elemeket, azt minél jobban viszont lássuk. Olimpiai szintet március 1-től lehet úszni, erre neki az első alkalom a március végi debreceni ob lesz. Bár akkor csúcsformát még nem lehet várni, de remélhetőleg elkerüli sérülés, betegség és egy nagyon pozitív visszajelzést fogunk kapni a nyár előtt. Úszásban egyéni kvalifikáció van, de a váltóban – amiben, a 4×100-as vegyes váltóban szintén ott lehet Anna – más a helyzet, ott a csapat szerez indulási jogot. Az 50 méter mell nem olimpia szám, a 100 és a 200 viszont igen. Az ő fő száma a száz, a kétszázat egy ideje nem úszta, de ott lesz a palettánkon, nem engedjük el, hiszen korábban itt ért el olimpiai A-szintet.

ÉM-MI

