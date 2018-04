A szavazógépet is kipróbálták az Avasisták

Az interaktív rendezvény során a középiskolás diákok az országgyűlési képviselők szerepét ölthetik magukra, bizottsági- , plenáris, és frakcióüléseken is kipróbálhatják magukat, megismerkedhetnek a felsőházi ülésterem szavazórendszerével, valamint a program végén sajtótájékoztatót tarthatnak.

Élvezetes volt

Az eseményen múlt héten az Avasi Gimnázium 10/2 osztálya is részt vett. Portálunknak Kiss Dániel mesélt élményeiről, aki azt mondta, nagyon tetszett neki a program.

– Bár fárasztó volt az egész napos program, én gyakorlatilag minden percét élveztem. A játék úgy nézett ki, hogy több fiktív pártot hoztunk létre, majd benyújtottunk egy törvényjavaslatot. Ezt ­követően különböző üléseken tárgyaltuk azt, sőt törvénymódosítást is benyújtottunk. Végül kipróbálhattuk a szavazórendszert is, a végén pedig tájékoztattuk a sajtó képviselőit is, akik szintén a résztvevő diákok, meg a szervezők közül kerültek ki – részletezte Dániel, aki hozzátette azt is, számára az volt a meglepőbb, hogy bár maga az ülésterem hatalmas, ő még ennél is nagyobbnak gondolta a tévéközvetítések alapján.

– Osztálytársaim is élvezték a programot, még azok is, akik korábban távolságtartással viseltettek a program iránt – mesélte a gimnazista, aki, ha módja lesz rá, jövőre ismét részt venne a demokráciajátékon, mégpedig azért, mert érdekli a politika, akár szívesen részt is venne benne később.

A program távlati célja egyébként éppen az, hogy a diákok érdeklődjenek a közélet iránt. „Szeretnénk elérni, hogy a fiatalok merjenek véleményt nyilvánítani és kulturált diskurzust folytatni az őket érintő témákról, ezáltal a jövőben felelős állampolgárként élhessenek.” – fogalmazta meg közleményében az Országgyűlés hivatala.

