A szállodák többsége telt házas a hétvégén

Szeptemberben megtelt

– Összesen 52 szobánk van, ami körülbelül száz fő befogadására alkalmas, de a négynapos hétvégén szükségünk lesz a pótágyainkra is, amelyekkel együtt 140 főre tudjuk bővíteni a kapacitásunkat – mondta el lapunknak Simon-Rácz Anett, a miskolctapolcai Calimbra Wellness és Konferencia Hotel vezetője.

– A vendégeink főként belföldről érkeznek, a dunántúliak látóköréből azonban jórészt kívül esünk. A gyermekes családok nagy számban keresik föl ebben az időszakban szállodánkat, mert a legtöbb oktatási intézményben november 4-ig tart az őszi szünet. A pihenést az időjárás sem befolyásolja, hiszen a közelben található barlangfürdő egész évben biztosítja a strandolás lehetőségét. Fontos megjegyezni, hogy már szeptemberben beteltek a férőhelyek nálunk, ezért két hónappal korábban érdemes megtenni a foglalást. Karácsonyra és szilveszterre pedig már szeptemberben sem volt hely, tehát ott még többel, négy-öt hónappal kell számolni – hangsúlyozta a szálloda­igazgató.

Miskolc üdülőhelyén gyönyörű természeti környezetben, Lillafüreden a Palotaszálló szintén telt házzal vág neki az ünnepi hétvégének.

Megéri a jó színvonal

– Nagyon sok vendéget várunk, tele lesz a 133 szobánk. Az ország egész területéről, különösen a Dunántúlról érkeznek hozzánk sokan. A hotel több programajánlattal készül, amelyekhez a külső helyszínek eleve adottak. A kisvonatozástól kezdve, a barlanglátogatáson át a libegőzésig és a kalandparkig rengeteg élmény várja vendégeinket, akik a legritkább esetben töltik az épületben a teljes napot, legtöbbször kirándulnak a Bükkben. Azok számára pedig, akik nagyobb távolságokban is gondolkodnak, a Diósgyőri vár és a vadaspark megtekintése szintén jó lehetőség lehet – foglalta össze Száva Zsuzsanna, a Hunguest Hotel Palota értékesítési vezetője.

Kicsit távolabbra, Sárospatakra látogatva, hasonló zsúfoltságot tapasztalhatunk, mivel egyre szélesebb kört vonz a régió.

– Továbbra is nagyon népszerűek a hosszú hétvégék, most is a három, illetve a négy éjszakás csomagok, valamint a többcsillagos szolgáltatások voltak a legkelendőbbek. Ebből is látszik, hogy egyre inkább a magasabb színvonalt részesítik előnyben a vendégek. Közel száz főt várunk hétvégén. Jelentős számban érkeznek Budapestről és a Dunántúlról, és egyre gyakoribbak a Debrecen környékéről ideutazók is. Természetesen a családos vendégkör is előszeretettel látogatja a wellness-szállodánkat, de egyre inkább megjelennek a fiatal párok és a senior korosztály is, hiszen Sárospatak nagyszerű kultúrtörténeti adottságokkal rendelkezik. És nem utolsósorban a vacsorákhoz tokaji borokat kínálunk – osztotta meg velünk Bágyi Péter, a Hotel Bodrog Wellness igazgatója.

