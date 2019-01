A szakrendelésre érkezőket nem érinti a látogatási tilalom

A kórházban jártunk, és megnéztük, pontosan mit jelent, hogy bevezették a látogatási tilalmat.

Az influenzaszerű megbetegedések miatt január 22-én reggel 8 órától a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház valamennyi betegellátó osztályán látogatási tilalom lépett életbe. A kórház tájékoztatása szerint olyannyira megszaporodtak az influenzaszerű megbetegedések, hogy a népegészségügyi főosztály indokoltnak látta a látogatási tilalom bevezetését.

Hasznosnak tartják

A megyei kórház előtt a látogatási tilalom ellenére sem szűnt meg a forgalom.

– Szerintem a látogatási tilalom még mindig jobb, mintha behoznának a betegekhez plusz egy nyavalyát. Muszáj a járványnak valahogy véget vetni, még ha ez apróság is, de mégiscsak fontos. Engem egyébként nem érint ez a rendelkezés, mert bejárós beteg vagyok. Viszont hoztam magammal maszkot, hogy föltegyem és megvédjem magamat a köhögő, tüsszögő emberektől, akik közül sokan még a szájuk elé sem teszik a kezüket – mondta Kocsis Jánosné.

– Megértem, hogy az influenza terjedése miatt bevezették a látogatási tilalmat, indokoltnak találom a döntést. Engem ez olyan módon érint, hogy szülés előtt állok és nekem az a legfontosabb, hogy apás szülésnél legalább az apukát engedjék be. Jó döntés a kórház részéről a tilalom, mert mindenképpen kell, hogy védjék azokat a betegeket, akik bent fekszenek, és legyengült szervezetük miatt nagyobb esély van rá, hogy elkapják az influenzát. Az viszont jó, hogy a járóbeteg vizsgálatokat ez nem érinti, csak a fekvőbeteg ellátást – tette hozzá Gombkötőné Schneider Tünde.

Hat tagintézményben

Minden évben jelentkezik a járványszerű felső-légúti hurutos betegség, amely lázzal és erős levertséggel jár. A látogatási tilalom bevezetését rendelet szabályozza, de ez nem kizárólag a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Szentpéteri kapui központját érinti, hanem annak hat tagintézményét is. Edelényben és Ózdon már korábban elrendelték az intézkedést, majd ezt követően Miskolcon is. Lényege, hogy a látogatók nem mehetnek be a betegekhez, illetve szigorú szabályok mellett vannak bizonyos kivételes esetek, amikor az érintett szakember, vagy az osztályvezető főorvos kivételt tehet, ezt az intézmény saját házirendjében szabályozza. Ilyen lehet például, ha valaki csomagot szeretne átadni, vagy mozgássérült beteggel találkozna. A látogatási tilalom kizárólag a fekvőbeteg-ellátást érinti. A szakrendelőkben ugyanúgy folynak tovább a rendelések. Az intézkedés visszavonásig érvényes, ami nyilván a betegség további előfordulási arányától függ – értesültünk.

ÉM-DA

Látogatási tilalom lépett életbe keddtől a kórházakban Miskolc – Az influenzaszerű megbetegedések miatt január 22-én, kedd reggel 8 órától a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház valamennyi betegellátó osztályán látogatási tilalom lép életbe, dr. Révész János főigazgató döntése nyomán – tudatta közleményében az intézmény. ... Tovább a cikkhez

Tilos a látogatás az edelényi kórházban Edelény - Terjed az influenza, egyre több helyen van látogatási tilalom, már megyénkben is. Megkezdődött az influenzajárvány hazánkban, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ szerdán. A járvány egyik jele, hogy országszerte egyre több kórházban rendelnek el látogatási tilalmat. Több intézményb... Tovább a cikkhez

Évente közel 300 ezren kapják el ezt a vírust Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza – Az influenza elleni védőoltásban már nincsenek élő vírusok, tehát nem kell tőle félni! Dr. Török Lajos házi gyermekorvostól gyakran kérdezik a rendelőben, hogy érdemes-e beoltatni magunkat és gyermekeinket az influenza ellen. Erre azt szokta mondani, hogy az időse... Tovább a cikkhez

Influenza - További intézményekben rendeltek el látogatási tilalmat Budapest - Az influenzajárvány miatt további intézményekben rendeltek el részleges vagy teljes látogatási tilalmat - derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett legfrissebb adatokból. Péntektől teljes körű látogatási tilalmat vezettek be a Magyar Honvédség Egészségügyi Közp... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA