A szakmákkal ismerkedtek Mezőkövesden

Pályaorientációs rendezvényt szervezett szerdán a megyei iparkamara Mezőkövesden. A sportcsarnokban a város és környéke jelentős foglalkoztatói és képzőhelyei mutatták be a náluk elsajátítható szakmákat, de bemutatta képzéseit a város két középiskolája is. Az országos kamara kamionjában virtuális valóság segítségével kipróbálhatók voltak vendéglátós, építőipari, divatipari, autóipari szakmák.

A Szent István Katolikus Általános Iskola hetedikeseinek tetszettek a látottak. Sipeki László szerint a legérdekesebbek a gépészeti szakmák voltak, a forgácsolók, de a műanyag fröccsöntők is, valamint különböző anyagokkal is ismerkedtek.

Dobos Gergely szerint sokat tanultak a kiállításból, amely érdekes volt. Elárulta, a matematika, a fizika és a történelem a kedvenc tantárgyai, ő gimnáziumban szeretne majd továbbtanulni. Ács Gergő legszívesebben valamelyik egri gimnáziumot választaná majd, őt a matek, a fizika, a biológia és az angol érdekli leginkább. A kiállításon a műanyag 3D-nyomtató tetszett neki a legjobban, de minden standot körbejártak, kitöltöttek lapokat és kaptak ajándékot is.

A mezőkeresztesi nyolcadikosok nagyon élvezték a virtuális valóságot. Simon Dorina elmondta, ő a divattal kapcsolatos szakmákat próbálgatta, szabnia kellett, hátteret kiválasztani, s akár igaziból is kipróbálná. Még nem tudja, mi lenne szívesen, de a mezőkövesdi gimnázium rendészeti osztálya is szóba jöhet számára. Szintén érdekli a rendészeti szak Nagy Dominikot, de emellett a CNC-s szakma, valamint az építőipar is megtetszett neki. Szülei azt mondják neki, olyat válasszon, amit szeret majd csinálni.

Bakai László, a Bakai Kft. ügyvezetője elmondta, nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlás-képzésre. Oktatási központjukban évente 20-30 tanulóval foglalkoznak gépész, forgácsoló, villanyszerelő, elektrotechnikus szakmákban. Az iskola után gyakornoki programban képzik a fiatalokat, még négy év szükséges, hogy jók legyenek a javítási, karbantartási, telepítési feladatokban, amelyet a környező, hi-tech technológiát működtető cégeknek végeznek. Munkatársaikat folyamatosan képzik, segítik azt, aki főiskolára jár, s ő maga is folyamatosan tanul. Igyekeznek minél jobb bérekkel, juttatásokkal megtartani dolgozóikat.

Ifj. Almási Sándor, az Almási Kft. mérnöke a mezőkövesdi kiállításról elmondta, hogy sok résztvevő volt, a hetedikesek pedig már komolyabban érdeklődtek, és a kísérő tanárok is a kiállítók segítségére voltak abban, kik azok, akik az adott szakmát választanák. Elmondta, a Széchenyi István Katolikus Középiskolával van kapcsolatuk, s azért is jelentek meg a kiállításon, hogy időben lépjenek, őket válasszák gyakorlati helynek a diákok. A tanulóképzésre a következő évtől helyeznének nagyobb hangsúlyt, új telephelyükön már jobban lehetőség nyílik a céglátogatásokra, képzésre is. Kifejtette, az oktatásban a minőségre helyezik a hangsúlyt.

