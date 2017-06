A szakmák legjobb diákjait köszöntötték Miskolcon

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, nemcsak a hagyomány miatt rendezték meg az ünnepséget, hanem azért is, mert a gazdaság fejlődésének egyik alapfelvétele a jó szakképzés. Emlékeztetett: ma Magyarországon a munkaerőhiányt mindenki érzi. A nagyobb vállalatok, a vállalkozók, de a magánemberek is, akik esetleg lakásuk felújításához keresnek szakembereket. És a neheze még most jön, hiszen a nyertes uniós pályázatok után még több beruházás kezdődik. Bihall Tamás hangsúlyozta: a kamara álláspontja az, hogy a fiatalok szakmatanulása döntő Magyarországon. Ma minden adott ehhez, hiszen a szakképzés rugalmas rendszerré vált. További cél a gyakorlati oktatás erősítése, a piaci igényeknek megfelelően. Hozzátette: az uniós pályázatok hozzájárulnak az iskolák szakmai színvonalának emeléséhez is.

© Fotó: Bujdos Tibor

– Ti példaképek lehettek a szakmát tanuló diákok előtt, de a gimnáziumban tanuló fiatalok előtt is – fogalmazott az elnök.

– ÉM-HE –

