A strandon sem mindegy, mit veszünk a lábunkra

A vietnámi papucs nem hordható reggeltől estig

Remek találmány a flipflop, a lábujjközös papucs, de a használatának megvannak a korlátai. Egy kis sétához, strandra kiüléshez tökéletes, ám ha mondjuk a napon felforrósodott kövön, betonon hosszabb távokat tennénk meg, szembesülni fogunk azzal, hogy a műanyag talp átmelegszik. Hamarosan sütni fog a papucsunk; épp ezért városba sem ajánlott napközbenre ez a darab. Nem véletlen, hogy – Vietnám mellett – a brazil strandokra vezethető vissza a története.

A flipflop további sajátossága, hogy két ujjunk között fut a pántja, és kicsit tartanunk kell menet közben. Ez hosszútávon elég fárasztó a lábunknak – mindenesetre ne ilyen papucsban vágjunk neki az El Caminónak.

A lábujjközös papucsot betehetjük a táskánkba egy kis esti sétához, vagy ha leugranánk a szálloda medencéjéhez. Amennyiben komolyabb kirándulásokat tennénk, egy jó szandál vagy tornacipő még elkel a nyaraláshoz.

Védekezés a tengeri sünök ellen

Aki már megfordult tengerparton, tudja, a strandoláshoz is szükség van egy újabb lábbelire. Vannak partok, amelyek tökéletesen homokosak, itt bemehetünk a vízbe mezitláb, de azokon a partszakaszokon, amelyek kavicsosak, kövesek, lehetetlen lesz úszni fürdőcipő nélkül. Ez nem túlzott óvatosság: ha egy kagyló vagy egy élesebb kő felvágja a talpunkat, indulhatunk is a legközelebbi orvoshoz.

Egy fokkal veszélyesebb, ha a sziklák közt tengeri sünbe lépünk, mert ennek a tüskéi akár mérgezőek is lehetnek. Ha beletörik a tüske, gyulladás és izomfájdalom is lehet a végeredmény.

Ezek nagyon gyakori balesetek a tengeri fürdőhelyeken, amelyeket egy kellően erős talpú, felhúzható gumicipővel könnyedén ki lehet védeni. Remek kiegészítő egy ilyen cipő víz alá snorkelezéshez is, ha nincsen búváruszonyunk.

Akár az indulás előtt pár nappal is érdemes rendelni egy fürdőcipőt vagy tengeri cipőt. A gyerekeknek már csak azért is hasznos, mert a csúszós köveken is biztonságosan tudnak járni.

Még akkor is felhúzhatjuk, ha csak a közelben nyaralunk, és a Dunába megyünk be. Egyes részeken az alj tele van kagylóval, de előfordulhatnak törött üvegek, fövenybe fúródott horgok is.

Végül, ha esetleg vitorlázást tervezünk, érdemes egy nem csúszós, nyomot nem hagyó – azaz például nem magas sarkú – cipőt beszereznünk a fedélzetre lépéshez.

– PR cikk –

