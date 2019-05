A strand ízei egy ételben: tányéron a lángosburger

Vannak olyan ételek, amik a felhasznált alapanyagok összeférhetetlensége miatt terjedtek el. Ilyen a mézes-fokhagymás pirítós, a túrós tészta extra adag kristálycukorral vagy a hírhedt mákos lecsó, ami remélhetőleg csak a szlengben létezik. Ezek az ételek többnyire csak érdekes étkezési szokások mentén alakultak ki, de több olyan nemzetközileg elfogadott recept is van, amik a paradox ízösszeállításokkal variálnak, gondoljunk csak az édes-savanyú csirkére. Amerikában azonban összegyúrták a magyar strandszezon kultikus ízeit. Így született a lángosburger.

Valami Magyarország

A hagyományosan lágy, kelt tésztából készült lángos a magyar piacok és vízpartok közkedvelt étele, tipikus hun­garikum. Pont annyira kötődik a magyar konyhához, mint a hamburger az amerikai étkezési kultúrához. Épp ezért nehéz behatárolni, hogy a két étel keresztezése voltaképpen hová is tartozik inkább. Az biztos, hogy a lángosburger amerikai szakácsok kreálmánya, akik sosem ijednek meg némi kísérletezéstől vagy enyhe gyomorrontástól. A magyarok olajban sült lepénye egyébként odakint is hódít: egyre többen nyitnak lángosozót az Egyesült Államokban. Ennek tükrében talán nem is olyan meglepő párosítani a két ételt, mint elsőre gondolnánk. Füz András, a zsellerfood.blog.hu gasztrobloggere is elkészítette saját változatát a témára.

Bájer Máté

VISSZA A KEZDŐOLDALRA