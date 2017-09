A Stipendium Hungaricum hozta őket Európa szívébe

Muhammad Nur Ali Akbar indonéz fiatalember, aki hazájában szerezte meg az olajmérnöki alapképzést. Az elmúlt héten, a Miskolci Egyetem tanévnyitóján találkoztunk vele, mivel tanulmányait itt szeretné folytatni. Mint mondta, azért választotta a miskolci intézményt, mert ismerte az itteni olajmérnökképzést, és azokat a professzorokat, akik ezt a szakot itt jegyzik.

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjnak köszönhetően érkezett hazánkba, de októberben Japánba utazik, mert részt vesz egy nemzetközi konferencián, ahol két előadását is elfogadták.

Ismertem a Miskolci Egyetemet és a professzorokat.” Muhammad

Hosszabb beszélgetést nem tudtunk vele folytatni, hisz kezdődött az ünnepélyes tanévnyitó szenátusi ülés. De ezúttal nemcsak magyar, hanem angol nyelven is. Mégpedig azért, mert az indonéz fiatalember nem az egyetlen külföldi hallgatója az egyetemnek, a napokban közel 150 külföldi, elsőéves diák kezdte el itt tanulmányait.

Vonzó az ösztöndíj

A Miskolci Egyetem nemzetköziesedéséről prof. dr. Kékesi Tamás tudományos és nemzetközi rektorhelyettestől tudtunk meg többet.

– Elsősorban a magyar kormány által elindított Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramnak köszönhető a külföldi hallgatók nagy létszáma. Ez vonzó lehetőség, hiszen a diákok ösztöndíjban részesülnek, az egyetem pedig megkapja a normatív önköltséget, azaz a tandíjat a külföldi hallgatók képzésére. Sőt, a hallgatók lakhatási támogatáshoz is hozzájutnak és az egészségbiztosításukat is fedezi a magyar állam. Az ösztöndíjukból szerényen ki tudnak jönni, a doktorandusz-hallgatók viszont ugyanannyi ösztöndíjat kapnak, mint a magyar doktoranduszok – sorolta Kékesi Tamás, úgy folytatva: a külföldi hallgatók számára azért is vonzó a Miskolci Egyetem, mert az Európai Unióban, Európa közepén található.

– Örvendetes, hogy 3 év alatt az egy-két főről közel 300-ra növekedett a külföldi hallgatóink száma. Az idén pedig 147 elsőéves iratkozhat be. Még van, akinél ez folyamatban van, a beutazás, a vízum, a bevándorlási ügyek intézése miatt, de náluk rugalmasan kezeljük a beiratkozást – adott tájékoztatást a rektorhelyettes.

Népszerű karok

Megtudtuk, a külföldi hallgatók körében két kiemelkedően népszerű kara van az egyetemnek, a Műszaki Földtudományi Kar és a Gazdaságtudományi Kar. Ezeket követi népszerűségben a Gépészmérnöki és Informatikai Kar, valamint a Műszaki Anyagtudományi Kar. A képzések angol nyelven folynak, ezért mind több oktatónak angolul is tudnia kell előadást tartani.

A külföldi hallgatók a világ számos országából érkeztek. Jöttek például Indiából, Pakisztánból, Algériából, Marokkóból, Szíriából, Irakból, de Dél-Amerikából is, Ecuadorból és Kolumbiából, valamint a Távol-Keletről.

– A külföldi hallgatók képzésével hazánk célja az, hogy a diákok majd visszatérjenek saját hazájukba, és az itt megszerzett tudással megfelelő pozícióban, hatékonyan tudjanak dolgozni. Ezúttal a diákok országai partnerországokká válnak, akár gazdasági és kereskedelmi színtéren is.

Tehát ez egyfajta befektetés Magyarország részéről. Emlékszünk, a múltban is így volt, amikor például vietnámi vagy mongol hallgatók tanultak hazánkban, ennek következtében a vietnámi állami vezetők nagy része beszél magyarul – magyarázza a rektorhelyettes, hozzátéve: a külföldi hallgatók az egyetem presztízsét is növelik, hiszen a felsőoktatási intézmények rangsorában fontos szempont, hogy az intézménynek hány külföldi hallgatója és hány angol nyelvű képzése van. És még valami.

A magyarországi demográfiai mutatókat nézve kiderül, egyre kevesebb magyar hallgatója lesz az egyetemnek, így szükség van arra, hogy a külföldi hallgatókkal erősítsen. Ez egyébként azért is fontos, mert hazánknak humanitárius kötelezettsége is van a fejlődő országokkal szemben – mutatott rá Kékesi Tamás.

Segítik őket

A rektorhelyettes elmondta azt is: a külföldi hallgatók többsége jól érzi magát Miskolcon. Az egyetem mentori hálózatot alakított ki a mindennapi ügyeiknek intézésére. Nemzetközi iroda működik az intézményben, ahol a munkatársak szintén a külföldi diákok ügyintézésében segédkeznek.

– Kapcsolatban vagyunk a bevándorlási hivatallal, és ha kell, az orvoshoz is elkísérjük diákjainkat. Hiszen a külföldi hallgatóknak nem könnyű egy teljesen más kultúrájú országba beilleszkedni, alkalmazkodni az egyetemi, kollégiumi rendhez. Nyelvi nehézségeik is vannak, hiszen ha kimennek a városba, ott senki nem érti őket – sorolta Kékesi Tamás.

