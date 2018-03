A sport az élete a miskolci tűzoltónak

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság épületének egyik lépcsőfordulójában rengeteg kupa, és különböző díjak, oklevelek bizonyítják azt, hogy az igazgatóság munkatársai „nem mennek a szomszédba”, ha sportról és persze egy kis versengésről van szó.

A tűzoltó munka alapfeltétele a megfelelő fizikai állóképesség.” Magyar Károly

Csak mozgás legyen

A díjak közül pedig többet is ismerősként emel le és mutat meg Magyar Károly, a Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság főtörzszászlósa, aki már 25 éve dolgozik tűzoltóként, végig Miskolcon. Ismerősként, hiszen ő nyerte őket, vagy legalábbis olyan csapat, amelynek tagja volt.

Magyar Károly pedig szinte minden sportágat szívesen űz, és szívesen indul el versenyeken, legyen szó amatőr, hivatásos, katasztrófavédelmiseknek, vagy azon kívül szervezettről. Legutóbb, az Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület szervezésében megrendezett Téli Sportnapon szerepelt sikeresen, itt snowboardban lett második, de ahogy mondja, manapság már nem is nagyon snowboardozik, sokkal inkább síel, terep-kerékpározik, fut elsősorban – utóbbit kifejezetten terepen –, illetve a hírhedt lépcsőfutó versenyeken is rendszeresen részt vesz.

– A tűzoltó munkának alapfeltétele egy megfelelő fizikai állóképesség, így nagyon sok bajtársam sportol, hiszen magával szemben is van mindenkinek egy olyan elvárása, hogy fizikailag megfeleljen, hiszen erre a mindennapi munkában is szükség lehet. Van, aki jég-, vagy sziklamászó, sokan kerékpározunk, futunk. Kell valami kiegészítő sport, ez mindenkinek más – magyarázza a főtörzszászlós.

Az, hogy ő ezeket a sportágakat választotta nem véletlen, mint mondja a természet közelsége az, ami motiválja, hogy kint a szabadban, lehetőleg erdei terepen lehessen. Ennek megfelelően kirándulni, túrázni is nagyon szeret. A sport a mozgás szeretete a fiaira is átragadt, versenyeken, diákolimpián szerepelnek, alpesi sí, mountain bike keretében is.

– Bükkszentkeresztre költöztünk, pontosan a jó környezet miatt, így az is inspirálóan hat ránk. Persze olyan társaságban is van az ember, amely szintén húzza magával, általában nincs gond a motivációval – magyarázza.

62 emelet

Magyar Károly szívesen elindul kis helyi versenyeken is, de az országos bajnokságok mellett külföldön is gyakran megfordul. A legbüszkébb a németországi lépcsőfutó csapatversenyre, ahol a harmadik helyet sikerült megcsípni.

– Frankfurtban rendezték és 62 emeletre kellett felfutni, ezt 15-16 perc körül sikerült teljesíteni a csapat tagjainak. A miskolci versenyen 20, míg az országoson 22 emeletet kell legyűrni, igaz itthon acélpalackkal megyünk, ami olyan öt kilóval több, mint a kompozit, amit kint használtunk. Ott ez egy teljes toronyfutó fesztivál része – meséli a főtörzszászlós.

HI

VISSZA A KEZDŐOLDALRA