– Továbbra is a spanyol állam egységében hiszek, ahogy eddig is – mondta lapunknak a diplomata. – Bízom benne, hogy Katalónia továbbra is Spanyolország része marad, és nem válik függetlenné.

José Ángel López Jorrin hozzátette: az alkotmányban benne van, hogy népszavazást lehet összehívni, ám Katalóniának nincs joga elszakadni.

– Ha egy tartomány szeretne függetlené válni, akkor ahhoz csak akkor lenne érvényes a népszavazás, ha az egész ország szavazna, és nem csak annak a régiónak a lakosai, amely le kíván válni – fogalmazott a spanyol nagykövet.

A diplomata egyébként utolsó évét tölti Magyarországon, ezért szándéka szerint minden partneriskolát meglátogat, ahol találkozik tanárokkal és diákokkal.

ÉM



A katalán kormány közzétette a hivatalos végeredményt

A katalán kormány közzétette az alkotmánybíróság felfüggesztő határozata ellenére megtartott október 1-jei katalán függetlenségi népszavazás hivatalos végeredményét pénteken.

A végleges eredmények nem sokban térnek el a múlt vasárnap nyilvánosságra hozott előzetes eredményektől.

A katalán kormány adatai szerint a választásra jogosult 5,3 millió állampolgár közül összesen 2,28 millióan szavaztak a referendumon, ami 43 százalékos részvételi arányt jelent.

Katalónia függetlenségére 2,04 millióan voksoltak, ez a leadott szavazatok 90,18 százalékát jelenti. Ugyanerre több mint 177 ezren mondtak nemet (7,83 százalék).

Mintegy 50 ezer ember adott be üres szavazólapot, és csaknem 20 ezren szavaztak érvénytelenül.

A népszavazásnak nem volt érvényességi küszöbe, a katalán kormány ígérete szerint amennyiben többen szavaznak a függetlenségre, mint ellene, megindítja az elszakadási folyamatot Spanyolországtól.

A spanyol központi választási tanács korábban egyhangúlag nyilatkozatot fogadott el, amelyben “értéktelennek” nyilvánította az eredményt, és kifejtette, hogy a vasárnap történteket nem lehet népszavazásnak tekinteni, mivel célja alkotmányellenes volt, és nélkülözte “az objektivitás és átláthatóság” garanciáit.

A testület megállapításait eljuttatta a spanyol és katalán kormánynak, az Európai Parlament, az Európai Tanács elnökeinek és az ENSZ főtitkárának, mások mellett.

– MTI –

