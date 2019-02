A sokéves közös munka látható eredményei Harsányban

Harsány önkormányzata, az Egri Érsekség és a katolikus egyházközség többéves közös munkájának soron következő állomásaként a katolikus templom helyreállításának újabb szakasza, az épület statikai megerősítése, valamint a torony és a sekrestye felújítása valósul meg a községben.

Látható eredmények

A település önkormányzata rendszeresen támogatja a helyi egyházközségeket, jó kapcsolatot ápol mindkét felekezettel, melynek eredményei folyamatosan láthatóak. Az eddigiekben is sokat fejlődött a műemlék szintű épület, többek között odavezető aszfaltos utakat, burkolt csapadékvíz-elvezető árokrendszert, térkővel kirakott és virágos díszfallal megszépített parkolót, valamint drén-rendszert kapott. Most pedig javában zajlanak a torony és a sekrestye tető- és födémszerkezetének felújítási munkálatai. Jelenleg már megtörtént a padlás takarítása, az ott található nagymértékű denevér guanó eltávolítása, valamint most fejeződött be az új betonkoszorú elkészítése is, amely a templom statikai szilárdságának növelésében játszik nagy szerepet. A következő lépésként az ácsszerkezet és tetőfedő anyagok cseréjén dolgoznak a szakemberek.

„Óriási öröm, hogy közös munkánk eredményeként elkezdődött a katolikus templom helyreállításának újabb szakasza.” – hangsúlyozta Szabó Gergely, Harsány polgármestere.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA